Γαλλία – Ισπανία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Γαλλία αντιμετωπίζει στο Ντάλας την Ισπανία για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η γηπεδούχος μετράει 13 νίκες, 7 ισοπαλίες και 18 ήττες με αντίπαλο την Ισπανία (44-71 γκολ).

Η Γαλλία είναι η μοναδική ομάδα που έχει φτάσει ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης σημειώνοντας μόνο νίκες σε 90λεπτο, χωρίς να χρειαστεί παράταση ή πέναλτι. Υπερπλήρης σε όλες τις γραμμές και με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, τα πήγε εξαιρετικά απέναντι σε ομάδες που έπαιζαν ψηλά, αλλά και σε άλλες που επέλεξαν να αγωνιστούν με σφιχτές και πολυπρόσωπες άμυνες.

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Η Ισπανία φτάνει και αυτή αήττητη στα ημιτελικά, όμως στην πορεία της υπάρχει η λευκή ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήρι στο ξεκίνημα. Επιπλέον, με την Πορτογαλία και το Βέλγιο χρειάστηκε να βρει ένα γκολ στο φινάλε. Ακόμα και έτσι πάντως, τα κατάφερε. Ομάδα που δεν πανικοβλήθηκε, δεν αγχώθηκε, έψαξε ως το τέλος τις νίκες και δικαιώθηκε. Με εξαιρετική επιθετική γραμμή και άμυνα γρανίτη, η ομάδα του Ντε λα Φουέντε δικαίωσε όσους την υπολόγιζαν εξ αρχής ως βασικό φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο άσος της Γαλλίας τοποθετείται στο 2.35**, ενώ το διπλό της Ισπανίας προσφέρεται στο 3.30** στην πλατφόρμα της Betsson.

Στον τελικό του Nations League 2021 η Γαλλία επικράτησε της Ισπανίας με 2-1. Στον ημιτελικό του Euro 2024 ήταν η σειρά των «Φούριας Ρόχας» να επικρατήσουν με το ίδιο σκορ, ενώ πέρυσι στον ημιτελικό του Nations League η Ισπανία νίκησε ξανά, αυτήν τη φορά με 5-4. Το να υπάρχει ξανά Over 2.5 γκολ το βλέπουμε στο 1.90**, ενώ το Under 2.5 πάει στο 1.95**. Παράλληλα, το Over 5.5 συνολικά κόρνερ της Γαλλία το συναντάμε στο 2.40**, ενώ το αντίστοιχο στοίχημα για την Ισπανία προσφέρεται στο 2.60**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στην αναμέτρηση του «Dallas Stadium», το να σκοράρει ο Mikel Oyarzabal ανεβαίνει στο 3.25** από 2.95, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 2.95** από 2.75, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Lamine Yamal ανέρχεται στο 3.95** από 3.70.

Ακόμη, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Kylian Mbappe εμφανίζεται πλέον στο 2.85** (από 2.65), το Over 10.5 σουτ στην εστία πάει στο 2.75** (από 2.58), ενώ το Over 5.5 συνολικά κόρνερ στο 1ο ημίχρονο εντοπίζεται στο 3.20** (από 2.98). Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Γαλλίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.55** από 3.60.

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