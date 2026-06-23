«Χρυσή Ενίσχυση» σε σκόρερ για την Αγγλία κόντρα στην Γκάνα

Η δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη, αλλά βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό σημείο όσον αφορά τις προσδοκίες τους στη διοργάνωση. Η Αγγλία επιβεβαίωσε από το πρώτο παιχνίδι γιατί συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ η Γκάνα έκανε το καθήκον της απέναντι στον Παναμά και μπήκε δυνατά στη μάχη της πρόκρισης.

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Η βαθμολογία κάνει το συγκεκριμένο παιχνίδι εξαιρετικά σημαντικό. Αγγλία και Γκάνα έχουν από τρεις βαθμούς και όποια ομάδα επικρατήσει εξασφαλίζει από τώρα θέση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρόκειται ουσιαστικά για μία αναμέτρηση που μπορεί να καθορίσει ακόμη και την πρώτη θέση του γκρουπ, αφού στην τελευταία αγωνιστική οι Άγγλοι αντιμετωπίζουν τον Παναμά και οι Αφρικανοί την Κροατία.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ έβγαλε εντυπωσιακή επιθετική εικόνα απέναντι στην Κροατία. Το τελικό 4-2 ήρθε μέσα από ποδόσφαιρο υψηλού ρυθμού, με τον Χάρι Κέιν να συνεχίζει να γράφει ιστορία, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να κυριαρχεί στον άξονα και τον Μάρκους Ράσφορντ να δίνει ταχύτητα και βάθος στην επίθεση. Παράλληλα, οι Άγγλοι κατέγραψαν 20 τελικές μέσα από την περιοχή, αριθμό-ρεκόρ για αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1.90 → 3.00: Να σκοράρει ο Τόνεϊ

Η Γκάνα έφτασε στο τρίποντο με πολύ διαφορετικό τρόπο. Χρειάστηκε γκολ στις καθυστερήσεις για να λυγίσει τον Παναμά, όμως κράτησε το μηδέν στην άμυνα και έδειξε πως διαθέτει την πειθαρχία και την τακτική προσήλωση που απαιτούνται σε τέτοιες διοργανώσεις. Ο πολύπειρος Κάρλος Κεϊρός γνωρίζει ότι απέναντι στην Αγγλία η ομάδα του θα χρειαστεί να αμυνθεί σωστά και να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο.

Με βάση και τη διαφορά ποιότητας, η Γκάνα δεν έχει λόγο να ρισκάρει από νωρίς. Ένας βαθμός θα τη διατηρήσει σε εξαιρετική θέση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει και την προσέγγιση του αγώνα. Η Αγγλία, αντίθετα, θα επιδιώξει να επιβάλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, γνωρίζοντας πως μία δεύτερη νίκη θα της εξασφαλίσει πρόωρα το εισιτήριο για τους «32».

Όσον αφορά τον Ιβάν Τόνεϊ, ο επιθετικός της Αγγλίας αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και μπορεί να δώσει επιπλέον ώθηση σε μία ομάδα που δημιούργησε πολλές φάσεις στην πρεμιέρα και θέλει να «κλειδώσει» από νωρίς την πρόκριση στα νοκ άουτ.

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