Ματσάρα στο Αργεντινή – Αυστρία με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Η δράση στο Παγκόσμιο συνεχίζεται με μια τεράστια αναμέτρηση που μαγνητίζει τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη! Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή έρχεται αντιμέτωπη με την άκρως επικίνδυνη και σκληροτράχηλη Αυστρία, σε ένα παιχνίδι όπου η ποιότητα συναντά την ευρωπαϊκή τακτική!

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Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία αναβιώνει μια σπάνια αλλά ιστορική ποδοσφαιρική κόντρα, στην οποία η Αργεντινή είχε “καταροπώσει” με 6-1 την Αυστρία στο Παγκόσμιο του 1978, σε μία από τις πιο κυριαρχικές εμφανίσεις της. Η Αργεντινή μπαίνει στο γήπεδο με την πίεση αλλά ταυτόχρονα και τον “αέρα” του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, με τον Λιονέλ Μέσι να οδηγεί την επίθεση στην ιστορική, 6η και τελευταία συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά το φοβερό χάτ-τρικ του, μόλις στο πρώτο παιχνίδι του Παγκόσμιου. Από την άλλη πλευρά, η Αυστρία αποτελεί ένα δυνατό επιθετικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας ότι θα “κοιτάξει στα μάτια” οποιονδήποτε αντίπαλο.

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Θα καταφέρει ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του να “κλειδώσουν” την πρόκριση στη φάση των 32 από νωρίς ή η Αυστρία θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης; Κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια των ομίλων! Στη Stoiximan, η κάθε αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από τα

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