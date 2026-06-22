Ξανά στην αρένα η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, με σούπερ αποδόσεις από τη winmasters

Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του πέφτουν ξανά στη μάχη του Μουντιάλ. Άλλωστε, έχουν και κάποια σκήπτρα που επιθυμούν να διατηρήσουν.

Με τον Pulga να κάνει… όργια και να πετυχαίνει χατ τρικ, η Αργεντινή ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως, πλέον μπροστά της έχει την πιο δύσκολη αποστολή στη φάση των ομίλων, το παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία που θα κρίνει ουσιαστικά την πρωτιά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις σούπερ αποδόσεις που ετοίμασε για αυτό η winmasters!

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Δεν προκαλεί καμία εντύπωση, φυσικά και φαβορί στο παιχνίδι είναι η Αργεντινή και λόγω δυναμικής και λόγω… φόρας από την πρεμιέρα. Στο 1.51 συναντάμε τον άσο, με την ισοπαλία στο 4.60 και το διπλό των Αυστριακών αρκετά πιο ψηλά, στο 8.25.

Πάντως, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ. Η κορυφαία στοιχηματική έχει τοποθετήσει το line στο 2,5 και προσφέρει το σχετικό Over στο 1.91, ενώ το Under στο 1.84.

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Βέβαια, καλά όλα τα παραπάνω αλλά σαν τα ειδικά και τα συνδυαστικά στοιχήματα δεν… έχει. Και τέτοιες πολύ ελκυστικές επιλογές βρίσκουμε σε πληθώρα στη winmasters.

Για παράδειγμα, εξαιρετικό είναι και το 5.88 για γκολ του Λιονέλ Μέσι εκτός περιοχής, αλλά και, για όποιον κυνηγήσει την έκπληξη, το combo με Χ2, σκόρερ τον Αρναούτοβιτς και G/G στο 11.16!

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