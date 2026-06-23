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«Πεινασμένα» Λιοντάρια με… χορταστικές αποδόσεις στη winmasters!

«Πεινασμένα» Λιοντάρια με… χορταστικές αποδόσεις στη winmasters!

Τι Αγγλία ήταν αυτή… Σαρωτική, με τρόπο που δεν την έχουμε συνηθίσει, ειδικά κατά την εποχή του Σάουθγκεϊτ. Μπήκε ιδανικά στο Μουντιάλ 2026, σκορπώντας με τεσσάρα την Κροατία και ανέβασε πολύ τον πήχη των προσδοκιών.

Φυσικά, τα Τρία Λιοντάρια θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το τέμπο, είναι «πεινασμένα» για διάκριση και στο… ύπουλο παιχνίδι απέναντι στην Γκάνα ευελπιστούν να κλειδώσουν την πρωτιά του ομίλου τους. Φυσικά, τις καλύτερες αποδόσεις και για αυτό το ματς τις βρίσκουμε στη winmasters!

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Ήταν που ήταν φαβορί η Αγγλία, μετά και την εμφάνισή της στην πρεμιέρα έριξε ακόμη περισσότερο τις τιμές της. Στο 1.26 συναντάμε τον άσο, με το διπλό της Γκάνας στο 14.50 και την ισοπαλία στο 7.00.

Προφανώς, το δικό της ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ, μιας και περιμένουμε ωραίο παιχνίδι. Χαρακτηριστικό το ότι το line έχει τεθεί στο 3, με το Over να προσφέρεται στο 2.02 και το Under στο 1.78.

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Πολύ ενδιαφέροντα όλα τα παραπάνω σημεία. Αλλά όχι τα πιο ενδιαφέροντα. Υπάρχουν και όλα τα εξαιρετικά ειδικά και συνδυαστικα στοιχήματα που βρίσκει κανείς στη winmasters που έχουν αυξημένη αξία και… προκαλούν.

Για παράδειγμα, το combo για άσο από ημίχρονο με σκόρερ τον Χάρι Κέιν και Over 3,5 τέρματα στο 3.70 ή το αντίστοιχο για Over 2,5 γκολ, Over 8,5 κόρνερ και Over 8,5 σουτ στο τέρμα στο 3.60 είναι στοιχήματα που δεν τα προσπερνά κανείς έτσι απλά.

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