«Πεινασμένα» Λιοντάρια με… χορταστικές αποδόσεις στη winmasters!

Τι Αγγλία ήταν αυτή… Σαρωτική, με τρόπο που δεν την έχουμε συνηθίσει, ειδικά κατά την εποχή του Σάουθγκεϊτ. Μπήκε ιδανικά στο Μουντιάλ 2026, σκορπώντας με τεσσάρα την Κροατία και ανέβασε πολύ τον πήχη των προσδοκιών.

Φυσικά, τα Τρία Λιοντάρια θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το τέμπο, είναι «πεινασμένα» για διάκριση και στο… ύπουλο παιχνίδι απέναντι στην Γκάνα ευελπιστούν να κλειδώσουν την πρωτιά του ομίλου τους. Φυσικά, τις καλύτερες αποδόσεις και για αυτό το ματς τις βρίσκουμε στη winmasters!

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Ήταν που ήταν φαβορί η Αγγλία, μετά και την εμφάνισή της στην πρεμιέρα έριξε ακόμη περισσότερο τις τιμές της. Στο 1.26 συναντάμε τον άσο, με το διπλό της Γκάνας στο 14.50 και την ισοπαλία στο 7.00.

Προφανώς, το δικό της ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ, μιας και περιμένουμε ωραίο παιχνίδι. Χαρακτηριστικό το ότι το line έχει τεθεί στο 3, με το Over να προσφέρεται στο 2.02 και το Under στο 1.78.

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