Σέντρα με Δώρα*

Μετά την ποδοσφαιρική παράσταση που έδωσε στην πρεμιέρα, με το χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία, ο Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή συνεχίζουν παρακάτω, με το παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία (22/6, 20:00). Είναι η 2η αγωνιστική για τον δέκατο όμιλο. Επίσης, για τον ένατο, η Γαλλία παίζει με το Ιράκ (23/6, 00:00) και φουλάρει για το 2/2 και την πρόκριση, ενώ στο άλλο ματς, η Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη (23/6, 03:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει χατ τρικ και να «πιάνει» τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στα Μουντιάλ, η Αργεντινή θριάμβευσε στην πρεμιέρα της. Νίκησε 3-0 την Αλγερία και έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της. Και τώρα, με 2/2 θα ξεμπερδεύει με πρόκριση και πρωτιά. Απέναντί της είναι η Αυστρία που κέρδισε 3-1 της Ιορδανίας στη δική της πρεμιέρα. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Over 2,5, στο 1.95. Μάλιστα, και τα τέσσερα παιχνίδια της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δηλαδή Αργεντινή – Αυστρία, Γαλλία – Ιράκ, Νορβηγία – Σενεγάλη, Ιορδανία – Αλγερία, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα από αυτά θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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Εξάλλου, στον 9ο όμιλο, η Γαλλία φορτσάρει για το 2/2 και την πρωτιά/πρόκριση. Τα δύο τέρματα του Εμπαπέ και το ένα του Μπαρκολά διαμόρφωσαν το 3-1 επί της Σενεγάλης στην πρεμιέρα. Την ίδια ώρα, το Ιράκ το πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στη Νορβηγία, ισοφάρισε με τον Χουσεΐν στο 39’, αλλά εν τέλει «λύγισε» και έχασε 4-1. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως η επιλογή Over 3,5, στο 1.95. Στο άλλο ματς του ομίλου, παίζουν Νορβηγία – Σενεγάλη. Οι Νορβηγοί έκαμψαν με 4-1 την αντίσταση του Ιράκ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει δις (στο πρώτο ημίχρονο) και έκαναν βήμα προς την επόμενη φάση. Τους πρώτους βαθμούς ψάχνει η Σενεγάλη ώστε να μείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Είχε τις στιγμές της απέναντι στους «τρικολόρ», όμως, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι. Μείωσε στο 95’ με τον Εμπάιγ, αλλά δεν ήταν αρκετό. Εδώ, η αγορά Και οι δύο να σκοράρουν Over 1,5, προσφέρεται στο 5.10.

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