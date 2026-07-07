Χαμός για το Golden Bοοt: Oι νέες αποδόσεις!

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Μπορεί το Παγκόσμιο να βρίσκεται στους “16” όμως η μάχη για τον πρώτο σκόρερ έχει εξελιχθεί σε απόλυτο “θρίλερ”! Με τους Μέσι, Χάαλαντ και Εμπαπέ να είναι πρωτοπόροι με 7 γκολ ο καθένας αλλά και παίκτες όπως ο Κέιν και ο Ντεμπελέ να βρίσκονται πολύ κοντά, το στοιχηματικό ενδιαφέρον για τον απόλυτο σκόρερ της διοργάνωσης κορυφώνεται στη Stoiximan!

Οι αποδόσεις για τον Πρώτο σκόρερ του Παγκόσμιου στη Stoiximan!

Ο Χάαλαντ, έφτασε τα 7 γκολ με τον πιο ιδανικό τρόπο για την ομάδα του, αφού σκόραρε τα δύο τέρματα της νίκης της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας(2-0), σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους “8”! Από την άλλη, ο Εμπαπέ έχει βρεί δίχτυα 7 φορές με το τελευταίο να δίνει στην Γαλλία τη νίκη – πρόκριση απέναντι στην Παραγουάη. Ο Λιονέλ Μέσι, έχοντας ήδη καταρρίψει τα προγνωστικά σκοράροντας 7 από τα 11 συνολικά γκολ που έχει πετύχει η Αργεντινή, αποτελεί τεράστια στοιχηματική ευκαιρία για το φαβορί του πρώτου σκόρερ του Παγκοσμίου!

Ο φανταστικός Κέιν, καταδιώκει τους 3 πρώτους, έχοντας σκοράρει 6 γκολ, δημιουργεί ένα μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον, αφού βρίσκεται στο 9.00 για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης!

Οϊιαρθάμπαλ και Ντεμπελέ “παραμονεύουν”, αφού ως δεινοί σκόρερ, ,μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση των σκορερ σε μόλις ένα παιχνίδι πετυχαίνοντας πολλαπλά προσωπικά τέρματα!

Οι αποδόσεις για τον Πρώτο σκόρερ του Παγκόσμιου στη Stoiximan!

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