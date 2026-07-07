«Χρυσή Ενίσχυση» στο γκολ του Εμπολό και 0% γκανιότα για το Ελβετία – Κολομβία

Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνεχίζεται με ακόμα ένα εξαιρετικά αμφίρροπο ζευγάρι. Στο BC Place του Βανκούβερ, Ελβετία και Κολομβία διεκδικούν την πρόκριση στα προημιτελικά, εκεί όπου θα περιμένει ο νικητής της αναμέτρησης Αργεντινή – Αίγυπτος. Πρόκειται για δύο ομάδες που έφτασαν ως εδώ με διαφορετικό αγωνιστικό στυλ, αλλά με κοινό παρονομαστή τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα, στοιχεία που προμηνύουν μια σκληρή μάχη.

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Η Ελβετία μπορεί να ξεκίνησε τη διοργάνωση με ισοπαλία απέναντι στο Κατάρ, όμως από εκείνο το σημείο και μετά ανέβασε αισθητά την απόδοσή της. Οι νίκες επί της Βοσνίας, του Καναδά και της Αλγερίας επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα του Μουράτ Γιακίν βρίσκεται σε ανοδική πορεία και αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η παρουσία του νεαρού Γιόχαν Μανζάμπι έχει προσθέσει φρεσκάδα και δημιουργία στον άξονα, ενώ ο Μπριλ Εμπολό συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών. Ο δυναμικός φορ άνοιξε το σκορ απέναντι στην Αλγερία και δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση.

Απέναντί της βρίσκεται μία από τις πιο αξιόπιστες ομάδες της διοργάνωσης. Η Κολομβία προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλό της και απέκλεισε τη Γκάνα στους «32», έχοντας ως μεγαλύτερο όπλο τη συνοχή της. Η ομάδα του Νέστορ Λορένσο έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε ολόκληρο το τουρνουά και προέρχεται από τρεις συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς να παραβιαστεί η εστία της. Παίκτες όπως οι Λουίς Ντίας, Ρίτσαρντ Ρίος και Χάμες Ροντρίγκες προσφέρουν ποιότητα και εμπειρία, ενώ συνολικά οι «Καφετέρος» δείχνουν να διαχειρίζονται εξαιρετικά τις απαιτήσεις των νοκ άουτ αγώνων.



ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3.33 ↗️ 4.00: Να σκοράρει ο Εμπολό

Η μεταξύ τους προϊστορία είναι περιορισμένη, όμως παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σε τέσσερις αναμετρήσεις η Κολομβία μετρά δύο νίκες, η Ελβετία μία, ενώ μία φορά οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες. Η τελευταία τους συνάντηση χρονολογείται από το 2007, όταν οι Νοτιοαμερικάνοι επικράτησαν με 3-1 σε φιλική αναμέτρηση.

Όλα δείχνουν ότι θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι με έντονη τακτική, λίγα ρίσκα και μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, οι επιθετικοί που μπορούν να δημιουργήσουν μια φάση από το… τίποτα κάνουν συνήθως τη διαφορά. Ο Μπριλ Εμπολό δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ, αποτελεί τον πρώτο εκτελεστή της Ελβετίας μέσα στην περιοχή και έχει αποδείξει πολλές φορές πως στα μεγάλα παιχνίδια εμφανίζεται όταν η ομάδα του τον χρειάζεται περισσότερο.

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