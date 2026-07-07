bwin: Αργεντινή – Αίγυπτος με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο (19:00) και η Ελβετία την Κολομβία (23:00) στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

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Μέσι ή Σαλάχ;

Θα συνεχίσει την πορεία προς την back-to-back κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ο Λιονέλ Μέσι και η Αργεντινή; Ή μήπως η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ θα κάνει την μεγάλη έκπληξη; Οκτώ νίκες στα τελευταία ισάριθμα ματς κόντρα σε αφρικανικές ομάδες, μετρά η «αλμπισελέστε». Σε αυτούς τους αγώνες συνυπολογίζονται και οι δύο νίκες στο φετινό Μουντιάλ, επί της Αλγερίας (3-0) και του Πράσινου Ακρωτηρίου (3-2 στην παράταση). Η Αίγυπτος έχει σκοράρει σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ, όμως δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει ποτέ ανέπαφη την εστία της. Οκτώ γκολ υπέρ και εννέα κατά για τους «Φαραώ». Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί τον μοναδικό παίκτη που έχει βρει δίχτυα και στα τέσσερα φετινά ματς της ομάδας του στο τουρνουά. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει δημιουργήσει 16 ευκαιρίες στο Παγκόσμιο. Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση, Μέσι και Σαλάχ να έχουν over 1,5 σουτ ο καθένας εντός εστίας τιμάται στο 6.50.

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Μάχη… πρόκρισης

Ισορροπημένο ζευγάρι που όμως έχει φαβορί, είναι αυτό ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία. Με τους Λατίνους να έχουν ένα σχετικό προβάδισμα, έναντι της “A-Team”. Οι Ελβετοί μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες στο Μουντιάλ, για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Ο προπονητής τους, Μουράτ Γιακίν έφτασε τις πέντε σε οκτώ αγώνες ως ομοσπονδιακός τεχνικός σε Παγκόσμιο. Επίδοση που αποτελεί τόσο το απόλυτο ρεκόρ νικών όσο και το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας (62,5%) για προπονητή της Ελβετίας στη διοργάνωση. Οι Κολομβιανοί πραγματοποίησαν 20 περισσότερες σε καθένα από τα τρία τελευταία παιχνίδια του στο φετινό τουρνουά. Η τελευταία ομάδα που το κατάφερε σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης ήταν η Γαλλία το 1998 (πέντε συνεχόμενα), ενώ τελευταία ομάδα από τη Νότια Αμερική ήταν η Βραζιλία το 1978. Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin στο 5.50, για νίκη της Κολομβίας και goal-goal.

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