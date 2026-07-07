Oι τιτάνες συγκρούονται, Μέσι εναντίον Σαλάχ και έπαθλα που φτάνουν έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κορύφωσή του και απόψε ολοκληρώνεται η φάση των «16».

Δύο ακόμη εισιτήρια για τα προημιτελικά περιμένουν τους κατόχους τους, με δύο αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον. Από τη μία, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Από την άλλη, η σταθερή Ελβετία κοντράρεται με την εντυπωσιακή Κολομβία.

Με τις Super αποδόσεις* και τις ειδικές αγορές της Superbet, η δράση στα νοκ άουτ συνεχίζεται αμείωτη.

Αργεντινή – Αίγυπτος: Μέσι και Σαλάχ στην ίδια σκηνή

Όταν δύο από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς τους βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, το ενδιαφέρον είναι δεδομένο.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να οδηγεί την Αργεντινή στην προσπάθειά της να διατηρήσει τα σκήπτρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Στα νοκ άουτ, εκεί όπου η πίεση κορυφώνεται, ο αρχηγός της “Αλμπισελέστε” έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να κάνει τη διαφορά με μία μόνο στιγμή.

Απέναντί του, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ηγείται της Αιγύπτου, κουβαλώντας τις ελπίδες μιας ολόκληρης χώρας. Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ γνωρίζει πως απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια απαιτείται μία εμφάνιση κορυφαίου επιπέδου για να οδηγήσει τους “Φαραώ” σε μία ιστορική πρόκριση.

Μέσι και Σαλάχ. Δύο θρύλοι του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Ελβετία – Κολομβία: Ποιος θα συνεχίσει το όνειρο;

Το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας φέρνει αντιμέτωπες δύο από τις πιο σταθερές ομάδες της διοργάνωσης.

Η Ελβετία συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη της ως μία ομάδα που δύσκολα λυγίζει στα μεγάλα τουρνουά, με πειθαρχία, ισορροπία και αποτελεσματικότητα.

Απέναντί της βρίσκεται η Κολομβία του Λουίς Ντίας, που εντυπωσιάζει με την ταχύτητα, τη δημιουργία και την επιθετική της φιλοσοφία, δείχνοντας έτοιμη να φτάσει ακόμη πιο μακριά.

Ένα ζευγάρι που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της φάσης.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις