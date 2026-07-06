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Ελβετία – Κολομβία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (07/07)

Ελβετία – Κολομβία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (07/07)

Ελβετία και Κολομβία έρχονται αντιμέτωπες με… φόντο τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, σε μια δυνατή «μάχη» στο κουπόνι.

Αμφότερες κυνηγούν την υπέρβαση, με την Ελβετία να επιδιώκει να… σπάσει την αρνητική παράδοση που έχει όταν αγωνίζεται για τη φάση των «16» και τη Κολομβία να ψάχνει τη δεύτερη συμμετοχή στην ιστορία της στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα.

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Ελβετία – Κολομβία αποδόσεις 

Η Ελβετία παραμένει αήττητη στην πορεία της στο Μουντιάλ 2026, ενώ στον προηγούμενο γύρο ξεπέρασε το εμπόδιο της Αλγερίας κερδίζοντας 2-0.

Δίχως ήττα έως τώρα στο θεσμό και η Κολομβία, η οποία άφησε στη 2η θέση την Πορτογαλία στον όμιλο και στη συνέχεια απέκλεισε (1-0) την Γκάνα με γκολ του Αρίας στο 14′.

Οριακό αουτσάιντερ είναι στο ζευγάρι η Ελβετία, με το διπλό της Κολομβίας να δίνεται σε απόδοση 2,25 από τη Stoiximan.

ΕΛΒΕΤΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Πάντα χρήσιμη είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου βρίσκουμε σε υψηλή απόδοση το Over 2,5.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Ελβετία – Κολομβία ειδικά στοιχήματα 

Σε ένα τόσο κρίσιμο ματς πάντα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ειδικά στοιχήματα, τα οποία βρίσκονται σε άκρως ελκυστικές αποδόσεις. Άλλωστε, περιμένουμε ένα παιχνίδι λεπτών ισορροπιών, με τη σκοπιμότητα σε πρώτο πλάνο. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεχωρίσει κι ένα δελεαστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΚΕΦΑΛΙΑ
Χ2+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Ελβετία – Κολομβία ειδικά παικτών 

Η Ελβετία ποντάρει πολλά στην εκτελεστική ικανότητα του επιθετικού Εμπολό, ενώ από το ρόστερ της Κολομβίας ξεχωρίζει ο εξτρέμ Λουίς Ντίας.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΜΠΟΛΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΛΟΥΙΣ ΝΤΙΑΣ 2+ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΝΤΙΤΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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