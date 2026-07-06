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Αργεντινή – Αίγυπτος: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (07/07)

Αργεντινή - Αίγυπτος: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (07/07)

Τα… χρειάστηκε η Αργεντινή απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Αλλά, έστω και δραματικά, τη δουλειά της την έκανε. Και δεδομένα, κατάλαβε καλά πως στο Μουντιάλ 2026 δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει κανέναν αντίπαλο. 

Για αυτό και αναμένεται να μπει… πονηρεμένη απέναντι στην Αίγυπτο. Η παρέα του Σαλάχ έχει γράψει τη δική της ιστορία φέτος και θα τα δώσει όλα για την πρόκριση στα προημιτελικά, Πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Αργεντινή – Αίγυπτος αποδόσεις 

Παρ’ότι… ζορίστηκε, η Αργεντινή είναι αυτή που και σε αυτό το παιχνίδι έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters. Άλλωστε, η διαφορά δυναμικής ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι πολύ σημαντική. 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
1.39winmasters
4.65winmasters
8.75winmasters

Φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ. Αναμένουμε την Αλμπισελέστε πιο στιβαρή στα μετόπισθεν, βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν αξίζει να ρίξουμε και μια καλή ματιά στις σχετικές αποδόσεις. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.00winmasters
1.80winmasters
2.36winmasters
1.55winmasters

Αργεντινή – Αίγυπτος ειδικά στοιχήματα 

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, όμως, ας μη γελιόμαστε. Εδώ βρισκόμαστε κυρίως για τα πιο ελκυστικά στοιχήματα. Ο λόγος προφανώς για τα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία προσφέρουν πάντα μεγαλύτερη αξία και δίνουν πολύ ενδιαφέρον σε κάθε παιχνίδι. 

Για αυτό κι εμείς ξεχωρίσαμε τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές, ώστε να πάρετε… έμπνευση για τα δικά σας πονταρίσματα. Είτε «βλέπετε» Αργεντινή, είτε «βλέπετε» Αίγυπτο. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΤΕΛΙΚΟ + OVER 2,5 + ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
5.55winmasters
Χ2 + G/G + ΣΑΛΑΧ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
7.20winmasters
OVER 2,5 + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
7.60winmasters
ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ
11.00winmasters
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
7.50winmasters

Αργεντινή – Αίγυπτος ειδικά παικτών

Φυσικά, δεν ξεχνάμε πως μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερα στα ειδικά στοιχήματα. Άλλωστε, και τα ειδικά παικτών προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για ποντάρισμα. Ειδικά αν τα βασίσει κανείς στις… συνήθειες των παικτών στο γήπεδο, όπως ακριβώς έχουμε κάνει παρακάτω. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
3.15winmasters
ΣΑΛΑΧ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
3.85winmasters
ΡΟΜΕΡΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.60winmasters

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