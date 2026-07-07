Vistabet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Αργεντινή – Αίγυπτος!

Η Αργεντινή και η Αίγυπτος διασταυρώνουν τα ξίφη τους για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διεκδικώντας μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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Με τον Μέσι μπροστάρη…

Η κάτοχος του τροπαίου έφτασε στους «16» έπειτα από μια δραματική αναμέτρηση απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, επικρατώντας με 3-2 στην παράταση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αργεντινή συνέχισε μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι σε αφρικανικές ομάδες, καθώς μετρά πλέον οκτώ διαδοχικές νίκες σε αναμετρήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντί τους. Παράλληλα, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές σε καθένα από τα δέκα τελευταία παιχνίδια της σε τελική φάση Μουντιάλ και απέχει μόλις μία αναμέτρηση από το ιστορικό ρεκόρ της Ουρουγουάης, η οποία πέτυχε το ίδιο σε έντεκα διαδοχικούς αγώνες από το 1930 έως το 1954. Μεγάλος πρωταγωνιστής παραμένει ο Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με επτά γκολ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει επτά ή περισσότερα τέρματα σε δύο διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, μετά την αντίστοιχη επίδοσή του το 2022. Να πετύχει το πρώτο τέρμα προσφέρεται στο 2.90.

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Εγραψε ιστορία και συνεχίζει…

Η Αίγυπτος έγραψε ιστορία, αποκλείοντας την Αυστραλία στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πλέον, οι «Φαραώ» κυνηγούν ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς θέλουν να γίνουν μόλις η πέμπτη αφρικανική χώρα που φτάνει στα προημιτελικά, μετά το Καμερούν (1990), τη Σενεγάλη (2002), τη Γκάνα (2010) και το Μαρόκο (2022). Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν παραμένει αήττητη στη διοργάνωση (1 νίκη, 3 ισοπαλίες), έχοντας παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα επιθετικό προφίλ, αφού έχει σκοράρει και δεχθεί γκολ και στα έξι τελευταία παιχνίδια της σε τελική φάση Μουντιάλ. Κομβικός παραμένει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος έχει δημιουργήσει 16 τελικές ευκαιρίες, επίδοση κορυφαία στη φετινή διοργάνωση. Να βρει δίχτυα τιμάται στο 5.00.

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