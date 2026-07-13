Vistabet: Σούπερ αποδόσεις για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

Δύο ραντεβού, δύο νικητές κι ένας μεγάλος τελικός στη Νέα Υόρκη που θα κρίνει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή για το 2026.

Vistabet: Ποιες ομάδες θα προκριθούν στον τελικό!

Τριπλέτα… φωτιά η Γαλλία

Η Γαλλία αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, την πιο ολοκληρωμένη ομάδα της διοργάνωσης. Οι «Τρικολόρ» έχουν μετατρέψει κάθε παιχνίδι σε επίδειξη δύναμης, μετρώντας έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, 16 γκολ στην επίθεση και μόλις δύο παθητικό. Η ομάδα του Ντεσάν συνδυάζει την ποιότητα με την αποτελεσματικότητα, διαθέτοντας ίσως το πιο γεμάτο ρόστερ του τουρνουά. Ο Mπαπέ συνεχίζει να κάνει τη διαφορά, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δίπλα του, ο Ντεμπελέ πραγματοποιεί εξαιρετική διοργάνωση, προσφέροντας ταχύτητα, δημιουργία και γκολ, ενώ ο Ολίσε αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του τουρνουά. Απέναντί της, στα ημιτελικά, βρίσκεται η Ισπανία, η οποία επίσης πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία. Οι Ισπανοί συνεχίζουν να κυριαρχούν μέσω της κατοχής της μπάλας και της αμυντικής τους συνοχής, βρίσκοντας λύσεις ακόμη και όταν δεν βρίσκονται στην καλύτερή τους ημέρα. Παρόλα αυτά, η εμπειρία, η ποιότητα και το βάθος του γαλλικού ρόστερ δίνουν ένα μικρό αλλά ξεκάθαρο προβάδισμα στη Γαλλία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Στο 2.50 να κατακτήσουν οι Γάλλοι την κούπα.

Vistabet: Ενισχυμένα Build A Bet*στο Αγγλία – Αργεντινή!

Με Μέσι για τελικό

Στον δεύτερο ημιτελικό, η Αργεντινή καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αγγλίας. Οι πρωταθλητές κόσμου έχουν αποδείξει πως ξέρουν να κερδίζουν ακόμη και όταν δεν παίζουν στο υψηλότερο επίπεδό τους. Η Αργεντινή χρειάστηκε παράταση σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, βρέθηκε πίσω στο σκορ και δοκιμάστηκε όσο λίγες ομάδες μέχρι να φτάσει στους «4». Κάθε εμπόδιο, όμως, το ξεπέρασε, δείχνοντας χαρακτήρα, προσωπικότητα και ψυχραιμία στις πιο δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, η παρουσία του Μέσι εξακολουθεί να αλλάζει τις ισορροπίες. Η Αγγλία, από την άλλη, συνεχίζει να προκρίνεται χωρίς να εντυπωσιάζει. Η ομάδα του Τούχελ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ατομικές εμπνεύσεις του Μπέλιγκχαμ, ο οποίος έχει εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή των «Τριών Λιονταριών». Παρά τις συνεχόμενες νίκες, οι εμφανίσεις των Άγγλων αφήνουν αρκετά ερωτήματα. Να έχουμε τελικό Γαλλία – Αργεντινή προσφέρεται στο 3.30.

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