Sportingbet – Ποια ομάδα θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Ώρα ημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τα τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης να έχουν ως στόχο την κούπα!

Sportingbet: Μακροχρόνια για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή & τον 1ο σκόρερ!

Φαβορί οι Γάλλοι

Τον πρώτο λόγο για να φτάσει στην κορυφή του κόσμου και να επαναφέρει την κούπα στην Γαλλία έχουν οι «τρικολόρ». Η ομάδα του Ντεσάν από την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου έως τώρα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του. Με μία μεσοεπιθετική γραμμή να πετάει… φωτιές αλλά και άμυνα… γρανίτη (0,3 γκολ ανά αγώνα) οι «τρικολόρ» προσφέρονται στο 2.50 για να φτάσουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τα 16 γκολ ενεργητικό με τις 110 τελικές προσπάθειες (62 εντός εστίας) δείχνουν αναμφίβολα την πίεση των Γάλλων προς τις αντίπαλες άμυνες. Η τριπλέτα Μπαπέ (8 γκολ, 3 ασίστ), Ντεμπελέ (5 γκολ, 2 ασίστ) και Ολίσε (5 ασίστ) είναι το Α και το Ω της Γαλλίας, με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να παίζει στο 1.83 να βγει 1ος σκόρερ στη διοργάνωση. Ισπανία και Αγγλία ακολουθούν τους Γάλλους με την απόδοση να προσφέρεται στο 4.33 να κατακτήσουν το τρόπαιο. Τόσο η «Φούρια Ρόχα», όσο και τα «τρία λιοντάρια» έχουν παρουσιάσει σημαντική άνοδο στην απόδοσή τους μετά το πέρας των ομίλων και πλέον ένα ματς τους χωρίζει από τον μεγάλο τελικό.

Sportingbet: 1.305 δώρα* σε περιμένουν στην προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Η Αργεντινή του Μέσι

Μπορεί πριν τα προημιτελικά να ήταν το δεύτερο μεγάλο φαβορί, ωστόσο, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στα νοκ-άουτ την έριξαν στην 4η θέση. Η Αργεντινή του Μέσι αν και δυσκολεύτηκε αρκετά και κόντρα στην Ελβετία στο προημιτελικά, βρήκε τη λύση από τα… πόδια του Άλβαρες και πήρε την πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Ο σταρ της «αλμπισελέστε» ηγείται για ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση της Εθνικής ομάδα της χώρας του και με τα 8 γκολ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα να βγει και πρώτος σκόρερ. Η απόδοση για την back – to – back κατάκτηση του τίτλου βρίσκεται στο 4.75 στην Sportingbet ενώ για να σημειώσει τα περισσότερα γκολ προσφέρεται στο 2.50.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ