Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Όλος ο κόσμος κινείται σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου με τους δύο σπουδαίους ημιτελικούς να διεξάγονται αυτή την εβδομάδα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δράση και σε κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και τώρα το πρωτάθλημα της Σουηδίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ομάδες να προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους.

Η Τζουργκάρντεν θέλει να ανέβει ακόμα περισσότερο βαθμολογικά και αυτή να κερδίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Βρίσκεται μόλις στο -4 από την πρώτη τριάδα έχοντας βέβαια δύο παιχνίδια λιγότερα.

Προέρχεται μάλιστα από μία εντυπωσιακή νίκη στην έδρα της Χάκεν (4-2) την προηγούμενη αγωνιστική. Έδειξε ότι η διακοπή της έκανε καλό και είναι έτοιμη για τη δεύτερη σερί της νίκη.

Ο Κρίστιαν Λίεν αποτελεί για την ώρα τον πρωταγωνιστή της, έχοντας σκοράρει 6 γκολ σε 10 παιχνίδια, με τον νεοαποκτηθέντα φορ να δικαιώνει τους ανθρώπους της ομάδας για την επιλογή τους.

Τζουργκάρντεν – Χάλμσταντ 1: 1.22 X:6.00 2: 12.25

Η Χάλμσταντ άλλωστε είναι για την ώρα η πιο αδύναμη ομάδα της κατηγορίας. Μετά από 11 παιχνίδια που έχει δώσει, συγκέντρωσε μόλις 6 βαθμούς και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Η αλλαγή προπονητή τον Μάιο δεν έχει φέρει ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν και ο Μπάξτερ σημείωσε μία νίκη και μία ισοπαλία στα πέντε παιχνίδια που έχει καθίσει στον πάγκο. Η ουραγός διαθέτει τη χειρότερη επίθεση της κατηγορίας με μόλις 10 γκολ ενεργητικό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσει αν θέλει να διεκδικήσει την παραμονή της.

Την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 3-1 εντός έδρας από τη Βαστέρας, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε αλλά έμεινε με δέκα παίκτες από το 34’.

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