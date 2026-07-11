«Αργεντινή – Ελβετία: Το τελευταίο εισιτήριο για τους “4” κρίνεται απόψε με σούπερ έπαθλο* στη Stoiximan!»

Το τελευταίο ζευγάρι των “8” έκλεισε. Αργεντινή και Ελβετία θα αναμετρηθούν για την πρόκριση στα Ημιτελικά του Παγκοσμίου. Συναντιούνται 12 χρόνια μετά, τότε στη φάση των “16” η Αργεντινή πήρε την νίκη στην παράταση. Ποιος θα φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο τρόπαιο; Στη Stoiximan, τα Προημιτελικά αποκτούν μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον όπως το ματς ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία, αφού μέσω του Mission, διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

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Η Αργεντινή, κατάφερε μία ιστορική ανατροπή επικρατώντας της Αιγύπτου με 3-2 ενώ μέχρι το 79’ ήταν πίσω με 0-2! Ο Μέσι δεν γινόταν να έλειπε από αυτή την επική πρόκριση, έτσι και σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης φτάνοντας τα 8 γκολ στην διοργάνωση όπου τον καθιστούν πρώτο σκόρερ του Παγκοσμίου!

Από την άλλη, η Ελβετία μετά από ένα όχι και τόσο δυναμικό και ενδιαφέρον παιχνίδι απέναντι στην Κολομβία, κατάφερε να βρει την ψυχραιμία στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί με πρωταγωνιστές τον τερματοφύλακα Κόμπελ που απέκρουσε μία προσπάθεια αλλά και τον Βάργκας να σκοράρει το νικητήριο πέναλτι, κατάφερε να προκριθεί στους “4” !

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Τελευταία φορά που η Ελβετία είχε βρεθεί σε Προημιτελική φάση ήταν στο Παγκόσμιο του 54’. Τώρα θέλει να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο τρόπαιο. Αντίθετα, η Αργεντινή θέλει να κάνει το “back to back”. Θα καταφέρει ο φοβερός Μέσι και η ομάδα του να πάρουν την πρόκριση ή θα ανατρέψει η Ελβετία όλα τα προγνωστικά;

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