Τζουργκάρντεν – Χάλμσταντ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (13/7)

Η Τζουργκάρντεν υποδέχεται στο «3Arena» τη Χάλμσταντ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της σουηδικής Allsvenskan. Η γηπεδούχος έχει να επιδείξει 40 νίκες, 24 ισοπαλίες και 23 ήττες με αντίπαλο τη Χάλμσταντ (127-101 γκολ).

Η Τζουργκάρντεν κατέκτησε το τελευταίο από τα 12 πρωταθλήματά της το 2019 και έκτοτε μετείχε ανελλιπώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ το 2025 έφτασε ως τον ημιτελικό του Conference League, όπου ηττήθηκε από τη μετέπειτα νικήτρια της διοργάνωσης, Τσέλσι.

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Όμως, τη σεζόν 2025-26 η ομάδα από τη σουηδική πρωτεύουσα έμεινε εκτός Ευρώπης και αυτό το λάθος θέλει να διορθώσει τώρα. Με αρκετά σκαμπανεβάσματα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, έχει μείνει λίγο πίσω. Μπορεί όμως να καλύψει το χαμένο έδαφος, ειδικά από τη στιγμή που έχει και έναν αγώνα λιγότερο. Στον πρώτο της αγώνα μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος νίκησε με 4-2 εκτός έδρας της Χάκεν.

Στη Χάλμσταντ η σεζόν εξελίσσεται πολύ δύσκολα. Η κάκιστη πορεία της ανάγκασε τη διοίκηση να λύσει τη συνεργασία της με τον κόουτς Λίντχολμ στις αρχές Μαΐου και να δώσει τα ηνία στον πολύπειρο Στιούαρτ Μπάξτερ. Ο Σκωτσέζος τεχνικός, που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα Σουηδίας με την ΑΪΚ το 1998, υπήρξε ποδοσφαιριστής της Χάλμσταντ από το 1988 ως το 1991. Έτσι, δέχτηκε να βοηθήσει ως υπηρεσιακός, μέχρι να βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση. Στους πέντε αγώνες υπό τις οδηγίες του, η ομάδα πανηγύρισε μία νίκη, έφερε μία ισοπαλία και γνώρισε τρεις ήττες. Τελευταία αυτή από τη Βαστέρας εντός έδρας με 3-1 την περασμένη αγωνιστική, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ο άσος της Τζουργκάρντεν τοποθετείται στο 1.25** ενώ το διπλό της Χάλμσταντ προσφέρεται στο 12.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να βρουν και οι δύο ομάδες δίχτυα το βλέπουμε στο 1.98**, ενώ το N/G πάει στο 1.78**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στη Στοκχόλμη, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.75** από 2.58, η διπλή ευκαιρία υπέρ της Χάλμσταντ ανέρχεται στο 4.00** από 3.75, ενώ ο συνδυασμός νίκη Τζουργκάρντεν και Over 3.5 γκολ φτάνει στο 2.75**.

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