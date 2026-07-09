Vistabet: Γαλλία – Μαρόκο με 0% Γκανιότα*!

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Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντί στους Βορειοαφρικανούς. 

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Γαλλία φουλ για… κούπα

Η Γαλλία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον τίτλο του μεγάλου φαβορί, συνεχίζοντας την εξαιρετική της πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν παραμένει αήττητη στα 12 τελευταία παιχνίδια της, μετρώντας 11 νίκες και ένα εντυπωσιακό σερί επτά διαδοχικών επιτυχιών, το δεύτερο καλύτερο της τελευταίας εικοσαετίας. Παρότι χρειάστηκε να ξεπεράσει σημαντικές δυσκολίες απέναντι στην ιδιαίτερα μαχητική Παραγουάη, κατάφερε να πάρει την πρόκριση χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Mπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γάλλος σταρ πραγματοποιεί ακόμη μία σπουδαία διοργάνωση, έχοντας ήδη επτά γκολ, εννέα συμμετοχές σε τέρματα και τις περισσότερες ευκαιρίες για τους «τρικολόρ». Η παράδοση απέναντι στο Μαρόκο είναι επίσης με το μέρος της Γαλλίας, καθώς σε έξι συνολικά αναμετρήσεις παραμένει αήττητη με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Η πιο σημαντική τους συνάντηση ήταν στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2022, όπου η Γαλλία επικράτησε με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.10 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ολίσε!

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Ξανά για τη διάκριση

Το Μαρόκο συνεχίζει να εντυπωσιάζει, αποδεικνύοντας ότι η εξαιρετική πορεία του στο Μουντιάλ του 2022 μόνο τυχαία δεν ήταν. Με τον βασικό κορμό να παραμένει αναλλοίωτος και την ποιότητα σε υψηλά επίπεδα, οι Αφρικανοί παρουσιάζονται ξανά ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Στον προηγούμενο γύρο δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στον διοργανωτή Καναδά, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0. Παράλληλα, το Μαρόκο είναι η μοναδική ομάδα που κατάφερε να παραμείνει αήττητη σε πέντε αγώνες Μουντιάλ, συνυπολογίζοντας τη φετινή διοργάνωση και εκείνη του 2022. Η τελευταία του ήττα σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε στον έκτο αγώνα εκείνης της πορείας, όταν αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τη Γαλλία. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.50 για ισοπαλία ή νίκη του Μαρόκου. 

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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

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