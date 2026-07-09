Ο Εμπαπέ αγγίζει την κορυφή και τα έπαθλα φτάνουν έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο μπαίνει στην πιο συναρπαστική του φάση. Οι προημιτελικοί ξεκινούν και πλέον απομένουν μόλις οκτώ ομάδες στη μάχη για το μεγαλύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από εδώ και πέρα, κάθε αναμέτρηση μπορεί να αποδειχθεί ιστορική και κάθε πρόκριση φέρνει την ομάδα ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο τελικό.

Η αυλαία των «8» ανοίγει με μία σπουδαία μονομαχία ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, δύο ομάδες που έχουν εντυπωσιάσει στη διοργάνωση και διεκδικούν με αξιώσεις μία θέση στα ημιτελικά.

🔥 1UP* στη Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο!

Η Γαλλία συνεχίζει την πορεία της ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και καλείται να ξεπεράσει ακόμη ένα υψηλό εμπόδιο απέναντι στο εξαιρετικό Μαρόκο.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ηγείται μιας ομάδας που διαθέτει ποιότητα, βάθος και εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις. Απέναντί του, το Μαρόκο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες και ταυτόχρονα πιο επικίνδυνες ομάδες του Παγκοσμίου, έχοντας ήδη αποκλείσει την Ολλανδία και δείχνοντας ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο.

Και επειδή τα μεγάλα παιχνίδια θέλουν πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Γαλλίας.

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Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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