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Ο Εμπαπέ αγγίζει την κορυφή και τα έπαθλα φτάνουν έως 1.000.000€*!

2026 World Cup - France vs Iraq in Philadelphia France forward Kylian Mbappé 10 during World Cup 2026 game France vs Iraq on June 22, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Photo by Olivier Douliery/ABACAPRESS.COM Philadelphia Pennsylvania United States PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xDoulieryxOlivier/ABACAx

Το Παγκόσμιο μπαίνει στην πιο συναρπαστική του φάση. Οι προημιτελικοί ξεκινούν και πλέον απομένουν μόλις οκτώ ομάδες στη μάχη για το μεγαλύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από εδώ και πέρα, κάθε αναμέτρηση μπορεί να αποδειχθεί ιστορική και κάθε πρόκριση φέρνει την ομάδα ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο τελικό.

Η αυλαία των «8» ανοίγει με μία σπουδαία μονομαχία ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, δύο ομάδες που έχουν εντυπωσιάσει στη διοργάνωση και διεκδικούν με αξιώσεις μία θέση στα ημιτελικά.

🔥 1UP* στη Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο!

Η Γαλλία συνεχίζει την πορεία της ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και καλείται να ξεπεράσει ακόμη ένα υψηλό εμπόδιο απέναντι στο εξαιρετικό Μαρόκο.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ηγείται μιας ομάδας που διαθέτει ποιότητα, βάθος και εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις. Απέναντί του, το Μαρόκο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες και ταυτόχρονα πιο επικίνδυνες ομάδες του Παγκοσμίου, έχοντας ήδη αποκλείσει την Ολλανδία και δείχνοντας ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο.

Και επειδή τα μεγάλα παιχνίδια θέλουν πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Γαλλίας.

👉 Αν η Γαλλία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου. 

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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