Σέντρα με Δώρα*

Ο πρώτος προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 διεξάγεται στο Φόξμπορο των ΗΠΑ και το πρώτο εισιτήριο για τους «4» διεκδικούν η Γαλλία με το Μαρόκο (9/7, 23:00). Είναι ένα παιχνίδι με φαβορί, αλλά ταυτόχρονα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον με βάση τη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η αφρικανική ομάδα. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Γαλλία – Μαρόκο με προσφορά!

Η Γαλλία ξεπέρασε, έστω και δύσκολα, το εμπόδιο της Παραγουάης, επικρατώντας με 1-0, με το πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ και συνεχίζει τη δουλειά της. Ήταν η καλύτερη ομάδα συνολικά και πήρε αυτό που άξιζε, όσο και να ζορίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης. Μάλιστα, είχε αρκετές ευκαιρίες να πετύχει κι άλλα γκολ. Θυμίζουμε, στους «32» είχε αποκλείσει τη Σουηδία με 3-0 και είναι μία από τις ομάδες που στοχεύουν την κορυφή. Εύκολο δεν θα είναι, αλλά έχει την ποιότητα να τα καταφέρει. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Πρώτο γκολ μεταξύ 1-15λ, στο 2.90.

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Από την άλλη, το Μαρόκο «βολεύεται» με τον «τίτλο» του αουτσάιντερ, δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Πρόκειται για ομάδα που το 2022, στο Κατάρ, έφτασε ως τα ημιτελικά όπου έχασε 2-0 από τη Γαλλία, ενώ ηττήθηκε και στον μικρό τελικό (από την Κροατία), καταλαμβάνοντας την 4η θέση. Μία τιμητική θέση, δίχως αμφιβολία. Τώρα, έχει πολύ δύσκολο έργο, αλλά έτσι κι αλλιώς, ξεκίνησε στα νοκ άουτ με δύσκολο αντίπαλο. Θυμίζουμε, στους «32» απέκλεισε την Ολλανδία, στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ στους «16» ξεπέρασε το εμπόδιο του Καναδά (3-0), με δύο γκολ του Ουναΐ και ένα του Ραχίμι. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ: Δεύτερο, στο 2.10. Μάλιστα, το Γαλλία – Μαρόκο, είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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