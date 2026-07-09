Sportingbet: Γαλλία – Μαρόκο με 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

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Η προημιτελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου αρχίζει απόψε. Στις 23:00, Γαλλία και Μαρόκο κοντράρονται για το «εισιτήριο» στις 4 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. 

Sportingbet: Build A Bet* στο Γαλλία – Μαρόκο!

Όλα για την πρόκριση

Στη Μασαχουσέτη ανοίγει απόψε η… αυλαία της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ. Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα… ξίφη τους έχοντας έναν και μοναδικό στόχο: την παρουσία τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Έως τώρα οι Γάλλοι μοιάζει να έχουν την πληρέστερη ομάδα του τουρνουά. Το σύνολο του Ντεσάν, δεν έχει δεχτεί γκολ σε δύο γύρους νοκ-άουτ, ενώ η τριάδα των Μπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ πετάει «φωτιές». Το Μαρόκο από την άλλη, έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του έως τώρα και δίκαια βρίσκεται για δεύτερη σερί φορά στα προημιτελικά ενός Μουντιάλ. Έκανε την έκπληξη στους «32» αφήνοντας εκτός την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι και στη συνέχεια ο Καναδάς δεν μπόρεσε να του σταθεί εμπόδιο. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του Ισπανία – Βέλγιο. Στο 5.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν Ντεμπελέ και Ουναΐ ένα σουτ εντός εστίας ο καθένας.

Sportingbet: Γαλλία – Μαρόκο με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Η «παράδοση»

Έξι φορές, αλλά μόνο μία σε επίσημο αγώνα, έχουν συναντηθεί οι δύο ομάδες στο παρελθόν, με την Γαλλία να παραμένει αήττητη (4 νίκες – 2 ισοπαλίες) κόντρα στους Αφρικανούς. Η πιο πρόσφατη συνάντηση τους καταγράφεται στο περασμένο Μουντιάλ που διεξήχθη στο Κατάρ, με την παρέα του Μπαπέ να επικρατεί με σκορ 2-0. Από την άλλη, το Μαρόκο είναι η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να παραμείνει αήττητο και στα πέντε παιχνίδια του φετινού Μουντιάλ, αλλά και του προηγούμενου, καθώς η ήττα από τους «τρικολόρ» προήλθε στον 6ο αγώνα για τα ημιτελικά.

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