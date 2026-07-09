bwin: Γαλλία – Μαρόκο με 0% Γκανιότα*!

Με τη ματσάρα, Γαλλία – Μαρόκο (23:00) ξεκινούν τα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

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Ασταμάτητοι οι Γάλλοι

Ασταμάτητη εμφανίζεται η Γαλλία στην πορεία της για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η επιθετική της γραμμή πετά… φωτιές με τον Μπαπέ να έχει επτά γκολ, τον Ντεμπελέ τέσσερα και τον Ολίσε πέντε ασίστ! Οι «τρικολόρ» επικράτησαν στα 11 από τα 12 τελευταία τους ματς (μία ισοπαλία), μετρώντας επτά συνεχόμενες νίκες. Για να βρούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που έφτασε σε σερί οκτώ ή περισσότερων νικών σε επίσημους αγώνες, θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2002 και Ιουνίου 2004, όταν είχε 14 διαδοχικές. Όμως το αρνητικό για τους Γάλλους, αποτελεί το γεγονός πως στον 21ο αιώνα οι μισές ήττες τους έχουν έρθει από αφρικανικές ομάδες (τρεις από τις έξι, εξαιρουμένων των αποκλεισμών στα πέναλτι)! Στην bwin το Ενισχυμένο Build A Bet*, νίκη Γαλλίας, over 3,5 γκολ συνολικά στο ματς και γκολ Μπαπέ, τιμάται στο 5.75.

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Ικανοί για όλα

Το Μαρόκο στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε μέχρι και την 4η θέση και σε αυτό θέλει να καταγράψει ακόμα μία μεγάλη επιτυχία! Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» διατηρούν και το ρεκόρ ομάδας από την Αφρική, που έμεινε αήττητη στους πρώτους πέντε αγώνες της σε τελική φάση Παγκόσμιου Κυπέλλου. Το Μαρόκο τα κατάφερε το 2022, αλλά και φέτος. Στην προηγούμενη διοργάνωση η πορεία του σταμάτησε στο έκτο παιχνίδι, όταν ηττήθηκε από τη Γαλλία. Εκπληκτικός με την εθνική του ομάδα ο Μπραχίμ Ντίαθ, ο οποίος από την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, έχει συμμετοχή στα περισσότερα γκολ του Μαρόκου σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα μετρά συνολικά δέκα (έξι γκολ και τέσσερις ασίστ). Να μοιράσει 1+ ασίστ ο Μπραχίμ Ντίαθ, το βρίσκουμε στο 9.75 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin.

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