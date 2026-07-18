Vistabet: Γαλλία – Αγγλία με 0% Γκανιότα*!

Γαλλία και Αγγλία καλούνται να… μαζέψουν τα κομμάτια τους και να διεκδικήσουν την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

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Η τελευταία παρουσία του Ντεσάν

Η Γαλλία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, όμως απέναντι στην Ισπανία παρουσίασε τη χειρότερή της εικόνα στη διοργάνωση. Οι «Τρικολόρ» δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά, εγκλωβίστηκαν από την τακτική των Ιβήρων και γνώρισαν την ήττα με 2-0, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσουν δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η στατιστική αποτυπώνει το πρόβλημα, καθώς το 0,31 xG κόντρα στην Ισπανία ήταν η χαμηλότερη επιθετική επίδοση της Γαλλίας σε αγώνα Μουντιάλ από το 1966. Πλέον οι «Μπλε» αντιμετωπίζουν την Αγγλία στον μικρό τελικό, σε μια αναμέτρηση όπου έχουν θετική παράδοση, αφού μετρούν δύο νίκες στις τρεις προηγούμενες συμμετοχές τους για την τρίτη θέση (1958, 1986). Παράλληλα, ο Ντιντιέ Ντεσάν θα καθίσει για 187η και τελευταία φορά στον πάγκο της εθνικής, έχοντας 121 νίκες, περισσότερες από κάθε άλλο Γάλλο ομοσπονδιακό τεχνικό.

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Κακή παράδοση κόντρα στη Γαλλία

Η Αγγλία αποχαιρέτησε τον μεγάλο της στόχο στο Μουντιάλ με πικρό τρόπο, καθώς ηττήθηκε 2-1 από την Αργεντινή στον ημιτελικό, παρότι είχε προηγηθεί και βρισκόταν αγκαλιά με την πρόκριση μέχρι τα τελευταία λεπτά. Η ανεξήγητη οπισθοχώρηση ήταν ένα ρίσκο που έφερε ολέθρια αποτελέσματα. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ παρουσίασε ποιότητα και χαρακτήρα, με τους Κέιν, Μπέλιγκχαμ και Γκόρντον να ξεχωρίζουν. Ο Κέιν έφτασε τα 6 γκολ στο Μουντιάλ 2026, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για Άγγλο παίκτη σε μία διοργάνωση μαζί με τον Λίνεκερ (1986) και τον ίδιο το 2018. Στον μικρό τελικό κόντρα στη Γαλλία η Αγγλία ψάχνει την πρώτη της νίκη σε αγώνα τρίτης θέσης, καθώς έχει χάσει στις δύο προηγούμενες παρουσίες της, το 1990 από την Ιταλία (2-1) και το 2018 από το Βέλγιο (2-0). Η παράδοση απέναντι στους Γάλλους πάντως δεν είναι ευνοϊκή, με μόλις μία νίκη στα τελευταία εννέα μεταξύ τους παιχνίδια.

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