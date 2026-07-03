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bwin: Αυστραλία – Αίγυπτος με 0% Γκανιότα*!

bwin: Αυστραλία - Αίγυπτος με 0% Γκανιότα*!

Στις 21:00 το Αυστραλία – Αίγυπτος και στη 01:00 τα ξημερώματα το Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο, αναμετρήσεις από τις οποίες θα προκύψει ακόμα ένα ζευγάρι της φάσης των «16».

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Ώρα υπέρβασης
Αυστραλία και Αίγυπτος θα «μονομαχήσουν» για μία θέση στις 16 κορυφαίες ομάδες του φετινού Μουντιάλ. Η αναμέτρηση του Άρλινγκτον θα αποτελέσει την τρίτη για τα «καγκουρό» σε νοκ άουτ φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στις δύο προηγούμενες αποκλείστηκε από τις μετέπειτα πρωταθλήτριες κόσμου. Το 2006 από την Ιταλία (1-0) και το 2022 από την Αργεντινή (2-1). Αυτός θα είναι μόλις ο δεύτερος νοκ άουτ αγώνας για την Αίγυπτο. Το μοναδικό παιχνίδι, χρονολογείται το 1934 στην ήττα με 4-2 από την Ουγγαρία. Πέντε γκολ στα τρία ματς του τουρνουά για τους «Φαραώ», όσα είχε σημειώσει συνολικά στις επτά προηγούμενες συμμετοχές της στη διοργάνωση. Μέσο όρο xG 0,057 μέτρησε η Αυστραλία στη φάση των ομίλων. Μόνο η Ισπανία (0,039) είχε χαμηλότερο αντίστοιχο μέσο όρο. Ενισχυμένη Απόδοση στο 3.60 για την bwin, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν συνολικά over 2,5 γκολ στο ματς.

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Φουλ για τους «16»
Η Αργεντινή αποτελεί μία από τις ομάδες που έχουν τραβήξει πάνω τους τα βλέμματα φέτος. Η Πρωταθλήτρια Κόσμου, μαζί με το Μεξικό και την Γαλλία, ολοκλήρωσε τον όμιλο με το απόλυτο νικών κι έχοντας τον Λιονέλ Μέσι σε απίστευτη κατάσταση. Ο GOAT του αθλήματος έχει σκοράρει ήδη έξι φορές, έφτασε την 1η θέση των σκόρερ όλων εποχών και δείχνει έτοιμος για το ιστορικό back-to-back. Το Πράσινο Ακρωτήριo δέχθηκε μόλις δύο γκολ στα τρία παιχνίδια του στη φάση των ομίλων. Έτσι σημείωσε την καλύτερη αμυντική επίδοση πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας από την Αγκόλα το 2006 (επίσης δύο). Παράλληλα καταγράφεται ως η καλύτερη επίδοση ομάδας που προκρίθηκε από τον όμιλό της στην πρώτη της συμμετοχή μετά την Κροατία το 1998 (επίσης δύο γκολ παθητικό). Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση να σκοράρει πρώτος ο Μέσι τιμάται στο 2.95.

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