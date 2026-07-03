Sportingbet: Αυστραλία – Αίγυπτος με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Στις 21:00, Αυστραλία και Αίγυπτος κοντράρονται για την πρόκριση τους στην φάση των «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήριο έχοντας τον τίτλο του φαβορί.

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Αμφίρροπη αναμέτρηση

Με μοναδικό στόχο το «εισιτήριο» που θα τις φέρει στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, Αυστραλία και Αίγυπτος «μονομαχούν» στο AT&T Stadium. Κι οι δύο βρίσκονται μπροστά σε μία ιστορική πρόκληση στην ιστορία τους για να βρεθούν στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Οι “Socceroos” εξασφάλισαν την πρόκρισή τους ως 2οι στον 4ο όμιλο, πραγματοποιώντας μια σταθερή και πειθαρχημένη πορεία. Από την άλλη, οι «Φαραώ» τερμάτισαν επίσης 2οι στον όμιλο τους αλλά αήττητοι, επιβεβαιώνοντας πόσο ανταγωνιστικό σύνολο διαθέτουν. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ συνολικά θα είναι η τρίτη, με την τελευταία να καταγράφεται το 2010 στο Κάιρο, όπου η Αίγυπτος είχε επικρατήσει με 3-0 στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης. Στο 3.60 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν Over 2,5 γκολ στο ματς.

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Με… αύρα Μέσι

Να προσπεράσει το… εμπόδιο του Πράσινου Ακρωτηρίου και να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο της στόχο – την back-to-back κατάκτηση του τροπαίου – θέλει απόψε η Αργεντινή. Η «αλμπισελέστε» είναι το μεγάλο φαβορί και με τον Μέσι να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση όπως όλα δείχνουν θα έχει εύκολη αποστολή. Η παρουσία του Πράσινου Ακρωτήριου σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης είναι ήδη υπέρβαση και άπαντες θα ψάξουν την έκπληξη, απέναντι σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Στο 2.95 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να ανοίξει το σκορ ο Μέσι.

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