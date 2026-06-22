Vistabet: Αργεντινή – Αυστρία με 0% Γκανιότα*!

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία και ο Μέσι θέλει να δώσει συνέχεια στο απίθανο ντεμπούτο του.

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Νίκη για πρόκριση

Η Αργεντινή πραγματοποίησε ιδανικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-0 της αξιόμαχης Αλγερίας και επιβεβαιώνοντας από νωρίς τον τίτλο του φαβορί για την πρόκριση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σημείωσε και τα τρία γκολ της «αλμπισελέστε», φτάνοντας παράλληλα σε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα. Η ομάδα του Σκαλόνι διανύει εξαιρετική περίοδο φόρμας, καθώς μετρά οκτώ διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις με συνολικό σκορ 24-1. Παράλληλα, μετά την ήττα από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2022, η Αργεντινή παραμένει αήττητη σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια στη διοργάνωση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται φυσικά στον Μέσι, ο οποίος έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Εκτός ο δεξιός μπακ, Μοντιέλ, κανονικά Παρέδες και Ταλιαφίκο. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.20 να σκοράρει πρώτος ο Μέσι.

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Για την υπέρβαση

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ η Αυστρία, επικρατώντας πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το 3-1 της Ιορδανίας και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Αυστρία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με δέκα νίκες στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια της, ωστόσο η παράδοση απέναντι σε ομάδες της Νότιας Αμερικής δεν είναι θετική. Από το 1982 έχει πετύχει μόλις μία νίκη απέναντι σε αντίπαλο από τη συγκεκριμένη ήπειρο και καλείται τώρα να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο της Αργεντινής. Αμφίβολος ο βασικός αμυντικός, Πος. Στο 2.60 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία ισοπαλία ή νίκη της Αυστρίας.

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