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Αργεντινή – Αυστρία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (22/06)

Αργεντινή - Αυστρία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (22/06)

Η Αργεντινή το… έπιασε στο Μουντιάλ 2026 από εκεί που το άφησε το 2022. Έπαιξε σαν Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και με τον… hat trick hero Λιονέλ Μέσι καλύτερο από ποτέ εντυπωσίασε με το 3-0 επί της Αλγερίας στην πρεμιέρα της. 

Τα όνειρα για το back to back φούντωσαν, όμως η Αλμπισελέστε ξέρει πως πρέπει να το πάει βήμα βήμα και μπροστά της έχει το πιο δύσκολο τεστ στη διαδικασία των ομίλων. Η Αυστρία του Ραλφ Ράνγκνικ, άλλωστε, έχει αποδείξει πολλάκις πως μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι. 

Οι δυο τους θα παίξουν ουσιαστικά την πρωτιά του ομίλου, οπότε αναμένουμε συναρπαστικό ματς και πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Αργεντινή – Αυστρία αποδόσεις 

Δεν προκαλεί εντύπωση, αλλά το παιχνίδι έχει ξεκάθαρο φαβορί. Την Αργεντινή φυσικά, που έχει πάρει το… χρίσμα από τις στοιχηματικές εταιρείες και έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Πράγμα που αποτυπώνεται σαφώς και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει  η Stoiximan για το ματς. 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ
1.60stoiximan
3.85stoiximan
6.00stoiximan

Φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον έχει, όπως πάντα, και η αγορά των γκολ. Ακόμη κι αν η Αργεντινή του Σκαλόνι συνήθως προτιμά να κερδίζει τις μάχες της με οδηγό τον έλεγχο και το μηδέν στην άμυνα. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.93stoiximan
1.88stoiximan
1.91stoiximan
1.83stoiximan

Αργεντινή – Αυστρία ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν και στοιχήματα πολύ πιο ελκυστικά από τα παραπάνω. Φυσικά, μιλάμε για τα ειδικά και συνδυαστικά τα οποία βρίσκονται σε πληθώρα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και προσφέρονται σε τιμές που σε βάζουν σε σκέψη. 

Εννοείται πως και τα combos με bet builder έχουν την τιμητική τους, είτε γέρνουν προς την πλάστιγγα της Αργεντινής, είτε προς αυτή της Αυστρίας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε και να… πάρετε έμπνευση για τις δικές σας. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ+ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+OVER 2,5
3.84stoiximan
OVER 2,5+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
8.04stoiximan
X2+UNDER 2,5+ΑΡΝΑΟΥΤΟΒΙΤΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
13.00stoiximan
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ
2.50stoiximan
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
3.80stoiximan

Αργεντινή – Αυστρία ειδικά παικτών 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως για ακόμη ένα βράδυ όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω στον Λιονέλ Μέσι. Πάντως, τα ειδικά παικτών τιμούν… γενικότερα και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές στο γήπεδο, αφού προσφέρουν εξαιρετικές επιλογές με μεγάλη αξία. Ιδανικά σημεία, δηλαδή, για μελετημένα fun bets. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΜΑΡΤΙΝΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ
11.00stoiximan
ΣΛΑΓΚΕΡ 5+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
3.55stoiximan
ΜΑΚ ΑΛΙΣΤΕΡ 1+ ΑΣΙΣΤ
5.80stoiximan

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