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Νορβηγία – Σενεγάλη: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (23/06)

Νορβηγία – Σενεγάλη: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (23/06)

Η φιλόδοξη Νορβηγία αντιμετωπίζει την πάντα υπολογίσιμη Σενεγάλη με… φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ. Πρόκειται για μια δυνατή σύγκρουση στο κουπόνι που υπόσχεται συγκινήσεις.

Οι Βίκινγκ ξεκίνησαν με το πόδι στο γκάζι και τον Χάαλαντ σε… κέφια, όμως απέναντί τους βρίσκουν μια από τις top ομάδες της Αφρικής. Πάμε να τσεκάρουμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Νορβηγία – Σενεγάλη αποδόσεις 

Η Νορβηγία παρέσυρε 4-1 το Ιράκ στην εκκίνηση του γκρουπ, με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι να σημειώνει δύο τέρματα. Με νέο τρίποντο εξασφαλίζει την πρόκριση για τους «32» του Μουντιάλ.

Η Σενεγάλη δεν επανέλαβε τον άθλο του 2002, ηττήθηκε 3-1 από τη Γαλλία δεχόμενη όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, κρατάει την έξοχη εμφάνιση στο πρώτο σκέλος του παιχνιδιού.

Περιμένουμε μια σχετικά αμφίρροπη αναμέτρηση, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τη winmasters.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΕΝΕΓΑΛΗ

Αμφότερες διαθέτουν επιθετικές λύσεις, οπότε με το σκεπτικό αυτό αξίζει να στραφούμε στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Νορβηγία – Σενεγάλη ειδικά στοιχήματα 

Η Σενεγάλη «καίγεται» περισσότερο, καθώς αν δεν αποσπάσει ούτε τη δεύτερη αγωνιστική βαθμό θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό από μόνο του ίσως την κάνει να ρισκάρει περισσότερο. Ομάδα που αποδίδει στο ανοιχτό γήπεδο η Νορβηγία, συνεπώς κρατάμε ένα bet builder με βάση το θέαμα. Επιπλέον πάντα στο πλάνο μας βρίσκονται τα ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ OVER 1,5: ΝΑΙ
1Χ+OVER 2,5+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ: ΝΑΙ
ΠΡΩΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ: ΦΑΟΥΛ

Νορβηγία – Σενεγάλη ειδικά παικτών 

Ο ηγέτης της Σενεγάλης, Σάντιο Μανέ, κινήθηκε σε… ρηχά νερά κόντρα στους «τρικολόρ», περιμένουμε περισσότερα απ’ αυτόν απέναντι στη Νορβηγία. Στις επιλογές μας θα προσθέσουμε να βρει δίχτυα ο Χάαλαντ, λογικότατο…
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΑΝΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΧΑΑΛΑΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΚΟΥΛΙΜΠΑΛΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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