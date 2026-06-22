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Sportingbet: Αργεντινή – Αυστρία με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Sportingbet: Αργεντινή - Αυστρία με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Στις 20:00, Αργεντινή και Αυστρία κοντράρονται στο Ντάλας για την κορυφή του 10ου ομίλου. Τα ξημερώματα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ με στόχο να σφραγίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

Sportingbet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Αργεντινή – Αυστρία!

Με… αύρα Μέσι
Το μεγάλο βήμα πρόκρισης στην φάση των «32» του Παγκόσμιου Κυπέλλου θέλουν να κάνουν απόψε Αργεντινή και Αυστρία, στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Αμφότερες, ξεκίνησαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με νίκες και με ακόμα ένα «τρίποντο» θα σφραγίσουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση. Η κάτοχος του τίτλου επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ, ενώ από την άλλη, η Αυστρία νίκησε εύκολα με 3-1 την Ιορδανία. Η «αλμπισελέστε» είναι το μεγάλο φαβορί της αποψινής αναμέτρησης και με την… αύρα του ηγέτης της θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητο σερί στο πλαίσιο αγώνων Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα (10 νίκες – 3 ισοπαλίες). Στο 4.20, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να ανοίξει το σκορ ο Μέσι.

Sportingbet: Γαλλία – Ιράκ με PriceBoosts!

Ο Μπαπέ, το ρεκόρ και το 2X2
Να συνεχίσει νικηφόρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο θέλει απόψε η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει το Ιράκ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 9ου ομίλου. Οι «τρικολόρ» μετά το 3-1 της πρεμιέρας επί της Σενεγάλης, βρίσκονται μπροστά σε μία μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσουν από την 2η κιόλας αγωνιστικής την πρόκρισή τους στους «32» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ντεσάν για ακόμα ένα ματς θα στηριχτεί στο αρχηγό της, Μπαπέ, ο οποίος αναμένεται να συμπληρώσει 100 συμμετοχές με το εθνόσημο, φτάνοντας σε ένα ακόμη σπουδαίο ορόσημο της καριέρας του. Στον αντίποδα, το Ιράκ μετά την βαριά ήττα (4-1) από την Νορβηγία στην πρεμιέρα θα παίξει τα… ρέστα του, καθώς σε ενδεχόμενη περίπτωση ήττας θα χάσει τις όποιες ελπίδες έχει για να συνεχίσει στη φάση των «32». Στο 8.50 προσφέρεται το Ενισχυμένο Build A Bet* της Sportingbet να κερδίσει η Γαλλία και τα δύο ημίχρονα, να σημειωθούν Over 10,5 κόρνερ στο ματς και να σκοράρει ο Ντεμπελέ.

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