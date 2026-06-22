Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (23/06)

Η Πορτογαλία καλείται να επιβεβαιώσει το ρόλο του απόλυτου φαβορί απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Οι Ίβηρες θα κυνηγήσουν την πρώτη νίκη στο γκρουπ μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα κόντρα στο Κονγκό. Θεωρητικά το Ουζμπεκιστάν «προσφέρεται» για ξέσπασμα. Πάμε τα τσεκάρουμε το στοίχημα.

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Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν αποδόσεις

Η Πορτογαλία ήταν «φλύαρη» στην εκκίνηση του ομίλου, με αποτέλεσμα να μείνει στο 1-1 με τον Κονγκό, σε ένα ματς που χώρεσε πολύ συζήτηση αν θα πρέπει να παίζει όλον τον αγώνα ο 41χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το Ουζμπεκιστάν ηττήθηκε 3-1 από την Κολομβία στην εκκίνηση και σε περίπτωση νέου αρνητικού αποτελέσματα θα «αποχαιρετίσει». Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ ήταν ένα από τα μεγάλα αουτσάιντερ της διοργάνωσης.

Δεν σηκώνει πολύ κουβέντα ποιος είναι το αφεντικό της αναμετρήσεις, κάτι το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε εύκολα ρίχνοντας μια ματιά στις αποδόσεις του ζευγαριού από τη winmasters.

Σε απόδοση φαβορί στα προγνωστικά βρίσκουμε την τιμή του Over 2,5, στο 1,60. Εξάλλου αναμένουμε επιθετική νότα από την Πορτογαλία.

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν ειδικά στοιχήματα

Περιμένουμε την Πορτογαλία να μπει δυνατά στο ματς προκειμένου να καθαρίσει από νωρίς. Εξάλλου, με δεδομένο την υπεροχή της, κάλλιστα μπορεί να βρει μια ευρεία επικράτηση. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε επιλέξει ένα δυνατό bet builder, ενώ ξεχωρίσαμε ορισμένα ειδικά σε άκρως ελκυστικές τιμές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 3,5 ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2.44 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ 2.75 1+OVER 3,5 ΓΚΟΛ+OVER 6,5 ΚΟΡΝΕΡ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3.85 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 4.90 ΓΚΟΛ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ (90+): ΝΑΙ 3.80

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν ειδικά παικτών

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και τα ειδικά παικτών. Λογικά η Πορτογαλία πρόκειται να «κατασκηνώσει» έξω από την περιοχή του Ουζμπεκιστάν, κάτι που μπορεί να φέρει προσπάθειες και σουτ από τους «αστέρες» της.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΡΟΥΝΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.60 ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ ΣΙΛΒΑ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ 2.75 ΠΕΔΡΟ ΝΕΤΟ ΟVER 0,5 ΑΣΙΣΤ 3.65

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