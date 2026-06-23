Vistabet: Αγγλία – Γκάνα με 0% Γκανιότα*!

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Η Αγγλία με σύμμαχο την παράδοση αντιμετωπίζει την Γκάνα και ο νικητής εξασφαλίζει την πρόκριση στους «32».

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Με μπροστάρη τον Κέιν
Η Αγγλία ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 4-2 της Κροατίας και κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των «32». Η ομάδα του Τόμας Τούχελ δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν. Τα «Τρία Λιοντάρια» συνεχίζουν να επιδεικνύουν σταθερότητα σε πρεμιέρες μεγάλων διοργανώσεων και πλέον στοχεύουν στο απόλυτο των δύο πρώτων αγωνιστικών. Αν τα καταφέρουν απέναντι στη Γκάνα, θα πετύχουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους δύο διαδοχικές νίκες στο ξεκίνημα ενός Μουντιάλ, μετά τις διοργανώσεις του 1982, του 2006 και του 2018. Η Αγγλία διατηρεί εξαιρετική παράδοση απέναντι σε αφρικανικές ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς παραμένει αήττητη σε οκτώ αναμετρήσεις, με πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες. Τα βλέμματα στρέφονται φυσικά στον Χάρι Κέιν, ο οποίος μετρά ήδη πέντε γκολ απέναντι σε αφρικανικές εθνικές ομάδες. Εφόσον σκοράρει και απέναντι στη Γκάνα, θα ξεπεράσει τον Γκάρι Λίνεκερ και θα αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Στο 3.10 να σκοράρει πρώτος στην αναμέτρηση ο φορ της Μπάγερν.

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Δεν έχουν νικήσει ευρωπαϊκή ομάδα
Η Γκάνα μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ, παίρνοντας μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη απέναντι στον Παναμά με 1-0. Το γκολ του Γιρένκι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης χάρισε τους τρεις βαθμούς στα «Μαύρα Αστέρια» και τους επέτρεψε να αρχίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθειά τους για πρόκριση στα νοκ άουτ. Ωστόσο, η αποστολή της απέναντι στην Αγγλία αναμένεται πολύ πιο δύσκολη, απέναντι σε μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης. Η παράδοση δεν είναι με το μέρος της Γκάνας απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Αφρικανοί δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν κάποιον ευρωπαϊκό αντίπαλο στις τέσσερις τελευταίες σχετικές αναμετρήσεις τους, καταγράφοντας μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Για τον Κάρλος Κεϊρόζ, η αναμέτρηση αποκτά και προσωπικό ενδιαφέρον. Η βαρύτερη ήττα που έχει γνωρίσει ως προπονητής σε Μουντιάλ ήταν απέναντι στην Αγγλία, όταν το Ιράν ηττήθηκε με 6-2 στη διοργάνωση του 2022. Στο 2.45 να σκοράρουν στην αναμέτρηση και οι δυο ομάδες.

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