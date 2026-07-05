ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

ΗΠΑ – Βέλγιο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (07/07)

ΗΠΑ – Βέλγιο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (07/07)

Γερή σύγκρουση στο Σιάτλ με… φόντο μια θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Οι ΗΠΑ υποδέχονται το Βέλγιο, σε ένα άκρως ισορροπημένο ζευγάρι στο κουπόνι.

Τελευταία φορά που οι ΗΠΑ βρέθηκαν στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν το 2002, ενώ το Βέλγιο άφησε το κάζο του Κατάρ στην προηγούμενη διοργάνωση και πάει φουλ για ανάλογη πορεία όπως στα γήπεδα της Ρωσίας. Ας ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΗΠΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΗΠΑ – Βέλγιο αποδόσεις 

Οι ΗΠΑ «πέταξαν» δικαιότατα στους «16» κερδίζοντας 2-0 τη Βοσνία. Ωστόσο, οι διοργανωτές κατεβαίνουν με μια σημαντική απώλεια, καθώς αποβλήθηκε στο τελευταίο ματς ο βασικότατος επιθετικός Μπαλογκάν και δεν υπολογίζεται.

Το Βέλγιο πέτυχε μια επική ανατροπή στην παράταση επί της Σενεγάλης. Βρέθηκε να χάνει 2-0, αλλά ισοφάρισε μέσα σε λίγα λεπτά και πήρε την πρόκριση με πέναλτι του Τίλεμανς στο 120+5’.

Απόλυτα ισορροπημένο είναι το σκηνικό στο σετ αποδόσεων από τη winmasters.

ΗΠΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ

Οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα και εναλλακτική ματιά στους παίκτες στοιχήματος.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

ΗΠΑ – Βέλγιο ειδικά στοιχήματα 

Επιβάλλεται να ανοίξουμε το παιχνίδι μας ποντάροντας σε ορισμένα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται σε ελκυστικές τιμές. Εξάλλου, το συγκεκριμένο αντάμωμα προβλέπεται αμφίρροπο. Πέρα από αυτό, έχουμε κρατήσει ένα bet builder με ρότα προς τα γκολ και τα κόρνερ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
OVER 3,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΒΕΛΓΙΟ
OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+OVER 3,5 ΓΚΟΛ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
OVER 4,5 ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΑΥΤΟΓΚΟΛ: ΝΑΙ

ΗΠΑ – Βέλγιο ειδικά παικτών

Ο Πούλισικ αναμένεται να αναλάβει το δύσκολο έργο αναπλήρωσης στο κενό που αφήνει ο Μπαλογκάν στην επίθεση των ΗΠΑ. Από το Βέλγιο σε καλή κατάσταση βρίσκεται ο Τροσάρ.
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΡΟΣΑΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΠΟΥΛΙΣΙΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
ΡΑΣΚΙΝ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino