ΗΠΑ – Βέλγιο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (07/07)

Γερή σύγκρουση στο Σιάτλ με… φόντο μια θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Οι ΗΠΑ υποδέχονται το Βέλγιο, σε ένα άκρως ισορροπημένο ζευγάρι στο κουπόνι.

Τελευταία φορά που οι ΗΠΑ βρέθηκαν στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν το 2002, ενώ το Βέλγιο άφησε το κάζο του Κατάρ στην προηγούμενη διοργάνωση και πάει φουλ για ανάλογη πορεία όπως στα γήπεδα της Ρωσίας. Ας ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

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ΗΠΑ – Βέλγιο αποδόσεις

Οι ΗΠΑ «πέταξαν» δικαιότατα στους «16» κερδίζοντας 2-0 τη Βοσνία. Ωστόσο, οι διοργανωτές κατεβαίνουν με μια σημαντική απώλεια, καθώς αποβλήθηκε στο τελευταίο ματς ο βασικότατος επιθετικός Μπαλογκάν και δεν υπολογίζεται.

Το Βέλγιο πέτυχε μια επική ανατροπή στην παράταση επί της Σενεγάλης. Βρέθηκε να χάνει 2-0, αλλά ισοφάρισε μέσα σε λίγα λεπτά και πήρε την πρόκριση με πέναλτι του Τίλεμανς στο 120+5’.

Απόλυτα ισορροπημένο είναι το σκηνικό στο σετ αποδόσεων από τη winmasters.

Οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα και εναλλακτική ματιά στους παίκτες στοιχήματος.

ΗΠΑ – Βέλγιο ειδικά στοιχήματα

Επιβάλλεται να ανοίξουμε το παιχνίδι μας ποντάροντας σε ορισμένα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται σε ελκυστικές τιμές. Εξάλλου, το συγκεκριμένο αντάμωμα προβλέπεται αμφίρροπο. Πέρα από αυτό, έχουμε κρατήσει ένα bet builder με ρότα προς τα γκολ και τα κόρνερ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 11.00 OVER 3,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΒΕΛΓΙΟ 6.35 OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+OVER 3,5 ΓΚΟΛ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 9.50 OVER 4,5 ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 3.70 ΑΥΤΟΓΚΟΛ: ΝΑΙ 5.80

ΗΠΑ – Βέλγιο ειδικά παικτών

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΣΑΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 4.00 ΠΟΥΛΙΣΙΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 2.31 ΡΑΣΚΙΝ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.30

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