Νότια Αφρική – Καναδάς: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (28/06)

Όμιλοι… τέλος, λοιπόν. Δίχως καν να το καταλάβουμε, φτάσαμε ήδη στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026, όπου κάνει το «ντεμπούτο» του ο γύρος των «32». Εντάξει, δεν αρχίζει και με ένα-μητέρα των… μαχών, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως κανένα παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι αμελητέο.

Κάτι τέτοιο ισχύει και για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά. Οι «μπαφάνα μπαφάνα» έκαναν την έκπληξη και πήραν ιστορική πρόκριση, όπως και οι οικοδεσπότες. Εύλογα, ως μεγάλη ευκαιρία το βλέπουν το παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Για αυτό παραμένει ένας αγώνας όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν στα προγνωστικά στοιχήματος!

Νότια Αφρική – Καναδάς αποδόσεις

Βέβαια, στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan, τα πράγματα δεν είναι τόσο ισορροπημένα όσο φαίνονται στη θεωρία. Δικαίως, το προβάδισμα το έχει ο Καναδάς, ακόμη κι αν οι Νοτιαφρικανοί μπαίνουν στο ματς με την αυτοπεποίθηση στα ύψη μετά τη μεγάλη πρόκριση.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ 5.63 3.74 1.80

Προφανώς, το δικό της σημαντικό ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ. Άλλωστε, τόσο ο Καναδάς, όσο και η Νότια Αφρική έχουν δείξει πως είναι ομάδες που πορεύονται με οδηγό την επίθεσή τους.

Νότια Αφρική – Καναδάς ειδικά στοιχήματα

Στα νοκ-άουτ μπαίνουν στο παιχνίδι και οι παρατάσεις. Και τα πέναλτι. Χαμός. Και όλο αυτό κάνει ακόμη πιο ελκυστικές τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές στοιχημάτων. Φυσικά ο λόγος για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, που σιγά σιγά θα… πάρουν φωτιά.

Πολλές οι επιλογές, εξαιρετικές οι περισσότερες τιμές. Μια διαλογή, πάντως, είναι απαραίτητη. Και για αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά στα στοιχήματα που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 2/2+G/G+ΛΑΡΙΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 10.25 OVER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 7.60 1Χ+ΦΟΣΤΕΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 5.50 ΚΑΝΑΔΑΣ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 3.00 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 11.25

Νότια Αφρική – Καναδάς ειδικά παικτών

Και παρ’ότι όλες οι παραπάνω επιλογές μάς είναι αρκετές, δεν μπορούμε να πούμε «όχι» και στα ακόμη πιο ιντριγκαδόρικα ειδικά, αυτά που αφορούν στους παίκτες και τα στατιστικά τους. Κι εδώ υπάρχει μπόλικο… ψωμάκι, λοιπόν, με πολύ ενδιαφέροντα σημεία.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ 12.00 ΜΑΣΕΚΟ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 2.42 ΜΟΚΟΕΝΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 2.95

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