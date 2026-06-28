Νότια Αφρική – Καναδάς με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει στο «Los Angeles Stadium» τον Καναδά στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» του Μουντιάλ, σε ένα παιχνίδι που έχει φαβορί, αλλά πλέον σε νοκ-άουτ ματς τα πάντα είναι πιθανά.

Η αναιμική και άνευρη Νότια Αφρική που έχασε με 1-0 από το Μεξικό στο πρώτο ματς, βελτιώθηκε σημαντικά στη συνέχεια. Στο δεύτερο παιχνίδι της πήρε ισοπαλία 1-1 από την Τσεχία, ισοφαρίζοντας στο 83’ με πέναλτι, και τελικώς, στο φινάλε του γκρουπ, νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα, την προσπέρασε, και όχι μόνο πήρε το εισιτήριο για τους «32», αλλά το κατάφερε και ως 2η του ομίλου, χωρίς να περιμένει τη βαθμολογία των τρίτων. Μετράει πέντε διαδοχικά Under.

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Για τον Καναδά η πρόκριση από τον 2ο όμιλο έμοιαζε λίγο πολύ δεδομένη και ουσιαστικά σφραγίστηκε από τη 2η αγωνιστική και το 6-0 επί του Κατάρ. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία 1-1 με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Ωστόσο, η ήττα με 2-1 από την Ελβετία στο τέλος του γκρουπ χάλασε λίγο το κλίμα ευφορίας που υπήρχε στις τάξεις του. Και αυτό γιατί με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έμεινε 2ο και έτσι αναγκάζεται να μεταναστεύσει. Σκόραρε στα 8 από τα 9 τελευταία παιχνίδια του.

Η νίκη της Νότιας Αφρικής τοποθετείται στο 5.35** και το διπλό του Καναδά προσφέρεται στο 1.72** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, η πρόκριση των Αφρικανών δίνεται στο 3.30** και εκείνη των Βορειοαμερικανών στο 1.34**. Στο 2.25** βρίσκουμε το Over 2.5 γκολ, την ώρα που το Under 2.5 εντοπίζεται στο 1.65**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο Λος Άντζελες, το Over 9.5 συνολικά σουτ από πλευράς Νότιας Αφρικής ανεβαίνει στο 2.30** (από 2.16), το να κερδίσει η ίδια ομάδα οποιοδήποτε ημίχρονο πάει στο 3.20** (από 3.00), ενώ το ακριβές σκορ 1-1 ανέρχεται στο 7.30 (από 6.80).

Επιπλέον, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.40** (από 3.20), το να σκοράρει στο 1ο ημίχρονο ο Jonathan David εντοπίζεται στο 4.70** (από 4.25), ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο το βλέπουμε στο 3.30** (από 3.10). Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Καναδά και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.00** (από 3.10).

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