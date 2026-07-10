Νορβηγία – Αγγλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (11/7)

Η Νορβηγία αντιμετωπίζει στο Μαϊάμι την Αγγλία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. H ομάδα που θα νικήσει θα περάσει στα ημιτελικά και θα αναμετρηθεί με όποια προκριθεί από το Αργεντινή – Ελβετία.

Οι Σκανδιναβοί μετρούν 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 7 ήττες με αντίπαλο την Αγγλία (7-28 γκολ).

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Η Νορβηγία έκανε το μεγάλο μπαμ στους «16» και απέκλεισε τη Βραζιλία νικώντας με 2-1. Στο πρώτο μέρος, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας απέκρουσε πέναλτι και έκανε και άλλες επεμβάσεις που κράτησαν όρθια την ομάδα του. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Νορβηγοί βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση και έκαναν τη διαφορά.

Η Αγγλία, πάλι, στους «16» νίκησε με 3-2 το Μεξικό. Τα «τρία λιοντάρια» πραγματοποίησαν καταπληκτική εμφάνιση σε δύσκολες συνθήκες στο υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού και σε εχθρικό κλίμα εναντίον τους. Οι Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν έλαμψαν, παρόλο που η Αγγλία έμεινε με δέκα.

Ο άσος της Νορβηγίας ανέρχεται στο 4.20** και το διπλό της Αγγλίας προσφέρεται στο 1.92** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να βρουν και οι δύο ομάδες δίχτυα το βρίσκουμε στο 1.65**, την ώρα που το N/G παρέχεται στο 2.18**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «Hard Rock Stadium», το να είναι ο Harry Kane ο πρώτος σκόρερ πάει στο 3.95**, το να κρατήσει ανέπαφη την εστία της η Νορβηγία ανεβαίνει στο 5.45**, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Martin Odegaard εντοπίζεται στο 4.05**.

Επιπλέον, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Erling Haaland δίνεται στο 2.60**, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο εμφανίζεται στο 2.80**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 φτάνει στο 7.50** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson. Με Σούπερ Ενίσχυση, ο συνδυασμός νίκη Νορβηγίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.60** από 2.83.

Το 100ό ματς του Μουντιάλ

Το 100ό ματς της τρέχουσας διοργάνωσης είναι αυτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ελβετία, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ.

Στο 78’ του αγώνα με την Αίγυπτο, η Αργεντινή έχανε με 2-0 και έβλεπες στο πρόσωπο του Μέσι, ο οποίος είχε αστοχήσει σε πέναλτι στο 1-0, την απογοήτευση για τον διαφαινόμενο αποκλεισμό. Ωστόσο, με γκολ των Ρομέρο (79’), Μέσι (83’) και Φερνάντες (92’) η ομάδα του Σκαλόνι γύρισε το ματς και προκρίθηκε στα προημιτελικά, κάνοντας πολλούς από τους παίκτες να κλαίνε από την ένταση και τη συγκίνηση. Ήταν το 11ο σερί παιχνίδι που η Αργεντινή σημειώνει τουλάχιστον δύο γκολ. Η Ελβετία έμεινε στο 0-0 με την Κολομβία και ευστοχώντας στα 4 από τα 5 πέναλτι που εκτέλεσε, πήρε το εισιτήριο για τους «8», αφήνοντας στενοχωρημένους τους χιλιάδες οπαδούς της αντιπάλου που βρίσκονταν στις εξέδρες.

Η νίκη της Αργεντινής προσφέρεται στο 1.72**, ενώ αυτή της Ελβετίας στο 5.70**. Παράλληλα, το γκολ/γκολ το βλέπουμε στο 2.10**, ενώ το N/G δίνεται στο 1.72**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να προκριθεί η Ελβετία ανεβαίνει στο 3.60**, το Over 0.5 ασίστ από τον Enzo Fernandez πάει στο 4.30**, ενώ το Over 1.5 στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 3.35**. Ταυτόχρονα, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Breel Embolo εμφανίζεται στο 4.30**, το Over 9.5 συνολικά σουτ στην εστία το βρίσκουμε στο 2.95**, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο εμφανίζεται στο 4.65**. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Lionel Messi εκτοξεύεται στο 4.60** από 3.40.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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