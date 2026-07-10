Σέντρα με Δώρα*

Ο δεύτερος προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 διεξάγεται στο Λος Άντζελες ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο (10/7, 22:00) και ο νικητής θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τους «4». Πιο μπροστά η «φούρια ρόχα», επικίνδυνη ομάδα το Βέλγιο και γενικά το παιχνίδι προμηνύεται συναρπαστικό. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Aν πάει παράταση, πληρώνεσαι!

Η Ισπανία «πέταξε» έξω την Πορτογαλία στους «16», ένα από τα φαβορί, κερδίζοντάς την με 1-0 με το γκολ του Μικέλ Μερίνο. Έτσι, αύξησε τις πιθανότητές της να φτάσει ως το τέλος. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και διεκδικεί το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2010. Έχει ποιότητα, έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα προς το τρόπαιο. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το «Χ» Ημίχρονο, στο 2.40.

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Το Βέλγιο «πάτησε γκάζι» απέναντι στις ΗΠΑ. Από εκεί που δεν το υπολόγιζαν πολλοί, λόγω των μέτριων εμφανίσεών του, εκείνο «ξέσπασε», έδειξε την ποιότητά του και απέκλεισε την Αμερική με 4-1. Δύο γκολ από τον Ντε Κετελάρε και από ένα από Βανάκεν και Λουκάκου και η δουλειά έγινε για τους Βέλγους. Τώρα, βέβαια, το εμπόδιο που έχουν μπροστά τους είναι σαφώς πιο δύσκολο και θα χρειαστεί να ανεβάσουν κι άλλο την απόδοσή τους αν θέλουν να έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες πρόκρισης. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Πρώτος στα 2 γκολ: Ισπανία, στο 1.88. Μάλιστα, το Ισπανία – Βέλγιο, είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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