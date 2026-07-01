ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Το Betsson Quiz* Show για το Παγκόσμιο έφτασε!

Το Betsson Quiz* Show για το Παγκόσμιο έφτασε!

Το Quiz Show της Betsson, σούπερ εκπλήξεις* έρχεται και σε βάζει στο παιχνίδι του Παγκοσμίου!

Πόσα θυμάσαι από τις μεγαλύτερες στιγμές της διοργάνωσης; Πόσο καλά γνωρίζεις ομάδες, παίκτες, γκολ και ιστορικά highlights του Μουντιάλ; Ήρθε η στιγμή να το αποδείξεις μέσα από ένα fun και διαδραστικό quiz experience!

Για 4 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα νέο quiz θα σε περιμένει για να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο και να ανέβεις στο leaderboard.

Μπαίνεις στο quiz με το nickname και το email σου, επιλέγεις τη διαδρομή που θα ακολουθήσεις και απαντάς σε ερωτήσεις διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Ξεκινάς από το εύκολο επίπεδο και στη συνέχεια αποφασίζεις αν θα συνεχίσεις ή αν θα ρισκάρεις για ακόμα περισσότερους πόντους στο leaderboard!

Όσο πιο δύσκολες οι ερωτήσεις και όσο πιο γρήγορα απαντάς, τόσο περισσότερους πόντους συγκεντρώνεις και αυξάνεις τις πιθανότητές σου να βρεθείς ανάμεσα στους νικητές.

Και το καλύτερο; Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και δεν απαιτείται καμία κατάθεση για να λάβεις μέρος.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα