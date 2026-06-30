Οι Βίκινγκς τρομάζουν, το 1UP* είναι δελεαστικό και τα μοναδικά έπαθλα φτάνουν έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο περνά πλέον στη φάση όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οι «32» συνεχίζονται με τρεις σπουδαίες αναμετρήσεις, όπου τα μεγάλα φαβορί καλούνται να επιβεβαιώσουν τον τίτλο τους, αλλά και οι εκπλήξεις παραμονεύουν σε κάθε γωνιά του ταμπλό.

Η Γαλλία, η Νορβηγία και το Μεξικό διεκδικούν μία θέση στους «16», ενώ η Superbet ανεβάζει το ενδιαφέρον με Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP*.

🔥 1UP* στη Νορβηγία απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού!

Η αυλαία της ημέρας ανοίγει με μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της φάσης των «32».

Η Νορβηγία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία στο Παγκόσμιο απέναντι στην πάντα επικίνδυνη Ακτή Ελεφαντοστού, που διαθέτει ποιότητα, δύναμη και αθλητικότητα.

Και επειδή τα νοκ άουτ θέλουν πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Νορβηγίας.

Αν η Νορβηγία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Γαλλία – Σουηδία: Δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις, ένα εισιτήριο

Η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης, όμως απέναντί της βρίσκεται μία από τις πιο σταθερές ομάδες του φετινού Παγκοσμίου.

Η Σουηδία έχει δείξει συνοχή, πειθαρχία και ποιότητα, στοιχεία που την καθιστούν ικανή να βάλει δύσκολα στους «Les Bleus».

Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι προημιτελικός.

Μεξικό – Εκουαδόρ: Μάχη για μια θέση στους «16»

Το Μεξικό ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση των ομίλων και τώρα καλείται να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο απέναντι στο μαχητικό Εκουαδόρ.

Με τον Σαντιάγο Χιμένες να αποτελεί την αιχμή του δόρατος της “El Tri”, οι Μεξικανοί στοχεύουν σε ακόμη μία μεγάλη πρόκριση.

Το Εκουαδόρ, ωστόσο, έχει αποδείξει πως διαθέτει την ποιότητα και το πάθος για να διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές του.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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