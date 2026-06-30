Θα έχουμε νέες εκπλήξεις στις νοκ-αουτ αναμετρήσεις του Παγκοσμίου?

Η νοκ-αουτ φάση του Παγκοσμίου φέρνει τρεις νέες δυνατές αναμετρήσεις! Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία, Γαλλία – Σουηδία και Μεξικό – Εκουαδόρ. 6 ομάδες, 6 διαφορετικά σύνολα αλλά ένας κοινός στόχος, η πρόκριση! Ποιές ομάδες θα προχωρήσουν; Το στοιχηματικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο και η Stoiximan στο κάνει ακόμη πιο έντονο αφού συμμετέχοντας στο Mission, διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

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Η Ακτή Ελεφαντοστού, μετά από μία τίμια πορεία στη φάση των ομίλων καλείται να αναμετρηθεί με τη Νορβηγία του Χάαλαντ. Και οι δύο ομάδες, δοκιμάστηκαν σε πολύ δυνατές αναμετρήσεις και τώρα ήρθε η ώρα να φανεί ποιός είναι πιο “σκληροτράχηλος”.

Στη συνέχεια, η τρομερή Γαλλία με το απόλυτο “3/3”, αντιμετωπίζει την Σουηδία η οποία κατάφερε στο νίμα να προκριθεί στους “32” και έρχεται στο ματς με την ψυχολογία ανεβασμένη. Θα συνεχίσει το ταξίδι της η Σουηδία ή η Γαλλία θα συνεχίσει ασταμάτητη;

Το πρόγραμμα κλείνει με μια Λατινοαμερικάνικη μονομαχία, στην οποία το Μεξικό θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, για να λυγίσει το εξαιρετικό Εκουαδόρ, το οποίο συγκλόνισε κερδίζοντας τους πολύ δυνατούς Γερμανούς, αφήνοντας εξαιρετικές προϋποθέσεις στο θέμα πρόκριση απέναντι στους Μεξικανούς!

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