Έπαθλο* ανταμοιβής στο Βέλγιο – Σενεγάλη στη Stoiximan!

Το Βέλγιο διασταυρώνει τα ξίφη του με την Σενεγάλη, σε μια αναμέτρηση με φόντο ένα εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης, στο πρώτο ιστορικό ματς ανάμεσα τους!

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Το Βέλγιο μπαίνει στο γήπεδο αποφασισμένο να επιβεβαιώσει την κλάση του. Με όπλο την εμπειρία και την ποιότητα που διαθέτει με αστέρες όπως ο Λουκάκου και ο Ντε Μπρόινε, θέλει να ελέγξει το παιχνίδι. Στην άλλη πλευρά, η Σενεγάλη απέδειξε μετά τα δύσκολα παιχνίδια των ομίλων με ομάδες φαβορί, πως παρόλο που πήρε μία νίκη, είναι ικανότατη για την πρόκριση!

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Θα καταφέρουν οι έμπειροι Βέλγοι να ελέγξουν το ματς ή οι Αφρικανοί θα φέρουν τα πάνω κάτω με την ταχύτητά τους; Ένα είναι σίγουρο! Το μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον αυτής της αναμέτρησης, το οποίο κορυφώνεται στη Stoiximan, συμμετέχοντας στο Mission και διεκδικώντας έπαθλο* ανταμοιβής!

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