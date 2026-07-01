ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Three Lions: Ήρθε η ώρα να… επιστρέψει σπίτι το τρόπαιο για την Αγγλία;

Three Lions: Ήρθε η ώρα να... επιστρέψει σπίτι το τρόπαιο για την Αγγλία;

Το αιώνιο ερώτημα που βασανίζει το Νησί κάθε τέσσερα χρόνια επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά με τελείως διαφορετικά δεδομένα. Η Αγγλία κατέβηκει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον τίτλο του απόλυτου διεκδικητή. Τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν σταματήσει προ πολλού να είναι απλά η ομάδα των προσδοκιών και των μεγάλων τίτλων στις εφημερίδες· πλέον είναι μια αληθινή ποδοσφαιρική υπερδύναμη που ξέρει πώς να φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Με τον Τόμας Τούχελ στο τιμόνι να φέρνει αυτή την κυνική, γερμανική νοοτροπία του νικητή που έλειπε, οι Άγγλοι δείχνουν πιο έτοιμοι από ποτέ για να σπάσουν την κατάρα.

Η Αγγλία διαθέτει αυτή τη στιγμή ίσως την πιο πλήρη μεσοεπιθετική γραμμή στον κόσμο. Το βάθος του ρόστερ της είναι τέτοιο που παίκτες παγκόσμιας κλάσης, οι οποίοι θα ήταν βασικοί και αναντικατάστατοι σε οποιαδήποτε άλλη εθνική, εδώ δίνουν μάχη για να βρεθούν στην αποστολή.
“Killer” μέσα στο κουτί που δεν συγχωρεί, δημιουργοί με απίστευτη διορατικότητα και εξτρέμ που μπορούν να διαλύσουν οποιοδήποτε αμυντικό setup στο ένας εναντίον ενός. Η Αγγλία δεν είναι πια μόνο θέαμα. Έχει αποκτήσει τακτική ωριμότητα, σκληράδα στα μετόπισθεν και τη δυνατότητα να «κλειδώνει» αποτελέσματα όταν η μπάλα καίει.

Θα το φέρει τελικά «σπίτι» η Αγγλία στη Novibet;

Οι Άγγλοι ξεκίνησαν τη διοργάνωση στην πρώτη γραμμή των φαβορί και η Novibet έχει ήδη έτοιμες τις κορυφαίες αγορές για όσους πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο θα επιστρέψει, επιτέλους, στη γενέτειρά του.

Το να αναδειχθεί η Αγγλία Νικήτρια Διοργάνωσης ή το να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον Μεγάλο Τελικό παίζει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των παικτών. Στη Novibet θα βρεις επίσης special bets για τον Πρώτο Σκόρερ του τουρνουά από το ρόστερ της, Over/Under γκολ και πόντων στη φάση των ομίλων, καθώς και head-to-head αγορές.

Η ώρα για τη μεγάλη πρόκληση έφτασε. Θα είναι αυτή η χρονιά των «Τριών Λιονταριών»;

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα