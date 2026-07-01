Three Lions: Ήρθε η ώρα να... επιστρέψει σπίτι το τρόπαιο για την Αγγλία;

Το αιώνιο ερώτημα που βασανίζει το Νησί κάθε τέσσερα χρόνια επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά με τελείως διαφορετικά δεδομένα. Η Αγγλία κατέβηκει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον τίτλο του απόλυτου διεκδικητή. Τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν σταματήσει προ πολλού να είναι απλά η ομάδα των προσδοκιών και των μεγάλων τίτλων στις εφημερίδες· πλέον είναι μια αληθινή ποδοσφαιρική υπερδύναμη που ξέρει πώς να φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Με τον Τόμας Τούχελ στο τιμόνι να φέρνει αυτή την κυνική, γερμανική νοοτροπία του νικητή που έλειπε, οι Άγγλοι δείχνουν πιο έτοιμοι από ποτέ για να σπάσουν την κατάρα.

Η Αγγλία διαθέτει αυτή τη στιγμή ίσως την πιο πλήρη μεσοεπιθετική γραμμή στον κόσμο. Το βάθος του ρόστερ της είναι τέτοιο που παίκτες παγκόσμιας κλάσης, οι οποίοι θα ήταν βασικοί και αναντικατάστατοι σε οποιαδήποτε άλλη εθνική, εδώ δίνουν μάχη για να βρεθούν στην αποστολή.

“Killer” μέσα στο κουτί που δεν συγχωρεί, δημιουργοί με απίστευτη διορατικότητα και εξτρέμ που μπορούν να διαλύσουν οποιοδήποτε αμυντικό setup στο ένας εναντίον ενός. Η Αγγλία δεν είναι πια μόνο θέαμα. Έχει αποκτήσει τακτική ωριμότητα, σκληράδα στα μετόπισθεν και τη δυνατότητα να «κλειδώνει» αποτελέσματα όταν η μπάλα καίει.

Θα το φέρει τελικά «σπίτι» η Αγγλία στη Novibet;

Οι Άγγλοι ξεκίνησαν τη διοργάνωση στην πρώτη γραμμή των φαβορί και η Novibet έχει ήδη έτοιμες τις κορυφαίες αγορές για όσους πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο θα επιστρέψει, επιτέλους, στη γενέτειρά του.

Το να αναδειχθεί η Αγγλία Νικήτρια Διοργάνωσης ή το να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον Μεγάλο Τελικό παίζει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των παικτών. Στη Novibet θα βρεις επίσης special bets για τον Πρώτο Σκόρερ του τουρνουά από το ρόστερ της, Over/Under γκολ και πόντων στη φάση των ομίλων, καθώς και head-to-head αγορές.

Η ώρα για τη μεγάλη πρόκληση έφτασε. Θα είναι αυτή η χρονιά των «Τριών Λιονταριών»;

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