Συνεχίζονται οι μεγάλες αναμετρήσεις με ειδικά στοιχήματα!

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Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου φτάνει στο τέλος της και συμπεριλαμβάνει κάποια σπουδαία παιχνίδια.

Η Πορτογαλία μετά την ισοπαλία (1-1) της πρεμιέρας της απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ψάχνει μία αντίδραση με αντίπαλο το Ουζμπεκιστάν και μαζί την πρώτη της νίκη.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε την απόδοση που θα ήθελε, δέχτηκε κριτική και θέλει να απαντήσει. Το Ουζμπεκιστάν από την άλλη ηττήθηκε με 3-1 από την Κολομβία και τώρα θέλει να κάνει την έκπληξη.

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 1: 1.21 X: 6.20 2: 15.00

Στο Κολομβία – ΛΔ Κονγκό, οι τυπικά γηπεδούχοι έχουν τον ρόλο του φαβορί αλλά πρέπει να το αποδείξουν και μέσα στο γήπεδο. Η παρέα των Χάμες και Λουίς Ντίαζ έδειξε καλά στοιχεία στο πρώτο της ματς αλλά δεν εντυπωσίασε.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έκανε την έκπληξη με αντίπαλο την Πορτογαλία και θέλει να δώσει συνέχεια. Θα υπηρετήσει το ίδιο πλάνο, ειδικά από τη στιγμή που της βγήκε και είδε ότι μπορεί να της φέρει αποτελέσματα.

Κολομβία – ΛΔ Κονγκό 1: 1.54 X: 4.00 2: 6.60

Αυτή που περιμένουν να δουν και πάλι οι περισσότεροι φίλαθλοι, είναι η Αγγλία. Το σύνολο του Τόμας Τούχελ εντυπωσίασε στην πρεμιέρα με αντίπαλο την Κροατία, παίρνοντας τη νίκη με 4-2.

Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση και έδειξε έτοιμη να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής. Η αναμέτρηση με την Γκάνα έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς μία νίκη θα εξασφαλίσει στην ουσία την πρώτη θέση για τα «Τρία Λιοντάρια».

Από την άλλη οι Αφρικανοί προέρχονται από μία σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναμά, τώρα όμως έχουν μία σαφώς μεγαλύτερη πρόκληση μπροστά τους.

Αγγλία – Γκάνα 1: 1.25 X: 6.00 2: 15.00

Οι δύο ομάδες χωρίς βαθμό στον 12ο όμιλο, ο Παναμάς και η Κροατία, έρχονται αντιμέτωπες στο Τορόντο. Οι Κροάτες πάλεψαν όσο μπορούσαν απέναντι στην Αγγλία χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν κάτι από την αναμέτρηση.

Ο Παναμάς ήταν σαφώς πιο βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία του σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και άξιζε κάτι καλύτερο από την ήττα στο ματς με την Γκάνα.

Παναμάς – Κροατία 1: 6.40 X: 3.90 2: 1.56

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