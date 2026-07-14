Σέντρα με Δώρα*

Στην τελική ευθεία έχει μπει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και η αγωνία «χτυπάει» κόκκινο σχετικά με το ποια ομάδα θα είναι η νέα πρωταθλήτρια κόσμου. Μάλιστα, σήμερα (14/7, 22:00) διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός της διοργάνωσης, ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Δύο εξαιρετικές και ποιοτικές ομάδες κοντράρονται στο Ντάλας και στον τελικό «χωράει» μόνο μία. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Παράταση; Έχεις επιστροφή!

Η Γαλλία είναι από τις ομάδες που ήταν φαβορί από την αρχή της διοργάνωσης. Και θέλει να φτάσει ως το τέλος και να κάνει ό,τι και το 2018 στη Ρωσία, ενώ το 2022 στο Κατάρ είχε χάσει σε έναν μυθικό τελικό από την Αργεντινή. Στη φετινή διοργάνωση, οι «τρικολόρ» του Ντιντιέ Ντεσάν απέκλεισαν στους «8» το Μαρόκο με 2-0. Καλύτεροι ήταν και πήραν αυτό που ήθελαν με τα υπέροχα τέρματα του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, ενώ ο πρώτος είχε και χαμένο πέναλτι. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ: Δεύτερο, στο 2.17.

Με την Ασφάλεια στο Παρολί, ακόμα κι αν χαθούν σημεία, παίρνεις πίσω το ποντάρισμά σου

Από την πλευρά της, η Ισπανία είναι κι εκείνη μία από τις ομάδες που μπήκαν ως ένα από τα φαβορί και συνεχίζει να ελπίζει ότι θα το σηκώσει. Όπως το έκανε το 2010, στη μοναδική φορά που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στα προημιτελικά, πάντως, η «Φούρια Ρόχα» του Λουίς ντε λα Φουέντε, συνάντησε περισσότερη αντίσταση από όσο περίμεναν πολλοί. Όμως, τη δουλειά της την έκανε, κερδίζοντας 2-1 το Βέλγιο με γκολ από Φαμπιάν Ρουίθ και Μικέλ Μερίνο. Μάλιστα, ο χαφ της Άρσεναλ σκόραρε το νικητήριο τέρμα στο 88’ και ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Οποιαδήποτε ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά, στο 2.50. Μάλιστα, το Γαλλία – Ισπανία, είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

Παίρνεις μέρος στο Παγκόσμιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Παγκόσμιο τουρνουά ποδοσφαίρου Fonbet! Χωρίς περίπλοκους όρους, κάθε σου δελτίο στο ποδόσφαιρο σε βάζει αυτόματα στο παιχνίδι για τα μεγάλα χρηματικά έπαθλα…. είναι από παίκτες, για παίκτες. Το Παγκόσμιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου είναι σε εξέλιξη στη Fonbet και διαρκεί μέχρι τις 21 Ιουλίου 2026 (08:00). Επιπλέον, εν εξελίξει είναι και εκείνα για το Τένις και για τα Cyber – Esports, με τη διαφορά ότι αυτά είναι μέχρι την 1η Αυγούστου 2026 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχει κι άλλη προσφορά*, αφορά τον σπουδαίο ημιτελικό Γαλλία – Ισπανία. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

Σέντρα με Δώρα* από τη Fonbet. 620 δώρα* σε περιμένουν με Promo Code GOAL620. Χωρίς κατάθεση!

Σέντρα στο Παγκόσμιο με promo code GOAL620. Ξεκινάς δυναμικά με 620 δώρα* χωρίς κατάθεση και συνεχίζεις με Σούπερ Ενισχυμένη x4 προσφορά γνωριμίας* για να παίξεις όπως θες! Γιατί στη Fonbet ξέρουν από μπάλα, οι τύποι είναι δικοί μας… Fonbet – από παίκτες, για παίκτες.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ