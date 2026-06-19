Σέντρα με Δώρα*

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και έχουμε να κάνουμε με τη 2η αγωνιστική. Στον τέταρτο όμιλο, Τουρκία και Παραγουάη (20/6, 06:00) τα έκαναν… θάλασσα στην πρεμιέρα τους και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν, ενώ στο άλλο παιχνίδι παίζουν ΗΠΑ – Αυστραλία (19/6, 20:00). Επίσης, για τον τρίτο όμιλο κοντράρονται Σκωτία – Μαρόκο (20/6, 01:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Έληξε 0-0 ή 1-1; Η Fonbet σου δίνει τα λεφτά σου πίσω!

Η Τουρκία έχασε 2-0 από την Αυστραλία στην πρεμιέρα της και τα έκανε… μαντάρα. Πλέον, τρέχει και δεν φτάνει και το παιχνίδι με την Παραγουάη έχει ένα μεγάλο «πρέπει». Διαφορετικά, θα μπλέξει σοβαρά για την πρόκριση στα νοκ άουτ. Από την άλλη, η Παραγουάη γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Αμερική στο δικό της πρώτο παιχνίδι και έχει κι εκείνη επιπλέον πίεση. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως o «Άσος», στο 2.00. Για τον ίδιο όμιλο (4ο), παίζουν ΗΠΑ – Αυστραλία. Οι διοργανωτές σάρωσαν την Παραγουάη στην πρεμιέρα τους, δείχνοντας πολύ καλό πρόσωπο. Δύο γκολ του Μπαλογκάν, ένα του Ρέινα και ένα αυτογκόλ, έκαναν τη διαφορά για τις ΗΠΑ που πλέον θέλουν να ντουμπλάρουν τις επιτυχίες τους και να σφραγίσουν την πρόκριση στους «32». Από θρίαμβο έρχεται και η Αυστραλία που κατέβαλε την αντίσταση της Τουρκίας με 2-0. Ένα αποτέλεσμα που αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Ο Ιρακούντα και ο Μέτκαλφ «υπέγραψαν» την σπουδαία επιτυχία των Αυστραλών που ξέρουν ότι και η ισοπαλία εδώ δεν θα τους… χαλάσει. Εδώ, η αγορά No Goal, προσφέρεται στο 1.82.

Παρολί που δεν χάνει!

Επίσης, για τον τρίτο όμιλο, έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Σκωτία και Μαρόκο. Το τέρμα του ΜακΓκιν στο 28’ χάρισε στους Σκωτσέζους τη νίκη με 1-0 επί της Αϊτής στην πρεμιέρα, μόνο που τώρα μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας. Το Μαρόκο παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην Βραζιλία και πήρε αποτέλεσμα (1-1). Προηγήθηκε, μάλιστα, με το τέρμα του Σαϊμπάρι στο 21’ και συνολικά έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως η επιλογή Να σκοράρει μόνο η μία, στο 2.07. Μάλιστα, και τα τέσσερα παιχνίδια της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δηλαδή ΗΠΑ – Αυστραλία, Σκωτία – Μαρόκο, Βραζιλία – Αϊτή και Τουρκία – Παραγουάη, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα από αυτά θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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