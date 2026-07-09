Στο Γαλλία – Μαρόκο ο Ντεμπελέ παίζει με «Χρυσή ενίσχυση» για anytime scorer

Τέσσερα χρόνια μετά το μεταξύ τους ραντεβού για τα ημιτελικά του Μουντιάλ στο Κατάρ, Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν και πάλι τα ξίφη τους σε νοκ-άουτ γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τότε η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν είχε επικρατήσει 2-0 για να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου λύγισε στο τέλος από την Αργεντινή. Αυτή τη φορά οι δυο ομάδες κοντράρονται για τη φάση των προημιτελικών και οι Γάλλοι ψάχνουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα για να συνεχίσουν στον επόμενο γύρο.

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Οι Μπλε τρέχουν με… σπασμένα φρένα στο τουρνουά, καθώς έχουν φτάσει στους «8» της διοργάνωσης με το απόλυτο σε νίκες. Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Σουηδία, Παραγουάη, καμιά τους δεν έχει καταφέρει να υψώσει ανάστημα στη Γαλλία κατά το ταξίδι της στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και δικαίως λογίζεται ως ένα από τα φαβορί για την κούπα.



Ο Κιλιάν Εμπαπέ μοιάζει να βρίσκεται σε αποστολή ώστε να στέψει και πάλι τους συμπατριώτες του πρωταθλητές κόσμου, καθώς δεν έχει σταματήσει να σκοράρει με το εθνόσημο στο στήθος. Σε πέντε ματς συγκεκριμένα, ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σημειώσει συνολικά επτά γκολ και τη δεδομένη στιγμή είναι ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ του Μουντιάλ, πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι που μετράει ένα περισσότερο. Ο 28χρονος απέτυχε να σκοράρει μόλις μια φορά στο τουρνουά – απέναντι στη Νορβηγία – όμως το Μαρόκο από την πλευρά του ευελπιστεί πως σύντομα η λίστα θα μεγαλώσει. Από κοντά και ο Οσμάν Ντεμπελέ που επίσης κάνει σπουδαίο τουρνουά με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε πέντε παρουσίες.



ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.80 ↗️ 3.50: Να σκοράρει ο Ντεμπελέ

Μετά την ιστορική πορεία τους το 2022 ως η πρώτη αφρικανική ομάδα που φτάνει μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι Μαροκινοί θέλουν να επαναλάβουν το κατόρθωμα και να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν στη διοργάνωση. Το εμπόδιο της Γαλλίας πρόκειται δεδομένα για το μεγαλύτερο που έχουν συναντήσει στο δρόμο τους, όμως έχουν αποδείξει πως ξέρουν να κάνουν εκπλήξεις. Στη φάση των «32» άλλωστε πέταξαν ήδη έξω μια κραταιά ευρωπαϊκή δύναμη, όταν απέκλεισαν την Ολλανδία στα πέναλτι και πήραν το εισιτήριο για τους «16». Εκεί είχαν πολύ πιο εύκολο έργο απέναντι στον Καναδά, τον οποίο διέλυσαν με 3-0 και προκρίθηκαν με περίσσεια άνεση στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Απέναντι στη Γαλλία βέβαια, οι Αφρικανοί θα αναγκαστούν πάλι να αναπροσαρμοστούν και πιθανότατα θα υιοθετήσουν μια πιο συντηρητική προσέγγιση, όπως έπραξαν απέναντι σε Ολλανδία και Βραζιλία στο φετινό Μουντιάλ. Η καλύτερη πιθανότητα της παρέας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι να ρίξουν το τέμπο με μεγάλα διαστήματα κατοχής της μπάλας, μη επιτρέποντας στην ομάδα του Ντεσάν να βρει ανοικτούς χώρους με γρήγορες επιθέσεις από τα πόδια των ταχύτατων Ολίσε, Ντουέ, Ντεμπελέ και Εμπαπέ. Ακόμα κι έτσι πάντως, η ποιότητα του γαλλικού ρόστερ, το απόλυτο νικών που τρέχουν στη διοργάνωση και το μεταξύ τους παρελθόν κλείνουν το μάτι στους Τρικολόρ, οι οποίοι μοιάζουν αποφασισμένοι να φτάσουν για τρίτη σερί φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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