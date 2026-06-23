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Sportingbet: Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Sportingbet: Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Στις 20:00, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν με στόχο την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ και στις 23:00, Αγγλία και Γκάνα κοντράρονται για την κορυφή του 12ου ομίλου.

Sportingbet: Build A Bet* στο Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν!

Ώρα απαντήσεων
Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την βάλει σε πορεία πρόκρισης, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει απόψε το Ουζμπεκιστάν στο «NRG Stadium» του Χιούστον για τη 2η αγωνιστική του 11ου ομίλου. Οι Ίβηρες μετά το 1-1 στην πρεμιέρα με την Λ.Δ. του Κονγκό ένιωσαν αρκετή αμφισβήτηση και αναζητούν την πρώτη νίκη, που θα τους φέρει αγκαλιά με τον στόχο τους. Όλα τα φώτα θα πέσουν για ακόμα ένα ματς στον Κριστιάνο Ρονάλντο, με την Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet ν’ ανοίξει το σκορ στο ματς να προσφέρεται στο 3.00. Στον αντίποδα, οι Ουζμπέκοι μπορεί να ηττήθηκαν με 3-1 στην πρεμιέρα από την Κολομβία, ωστόσο, ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Η ομάδα του Καναβάρο γνωρίζει ότι θα έχει ακόμα πιο δύσκολο έργο απόψε, ωστόσο, άπαντες θα παλέψουν για την έκπληξη και το θετικό αποτέλεσμα.

Sportingbet: Αγγλία – Γκάνα με με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Όλα για την κορυφή
Σπουδαία αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στην Βοστώνη, όπου Αγγλία και Γκάνα κοντράρονται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αμφότερες, μπήκαν με το… δεξί στη διοργάνωση και θέλουν το 2X2 για να κλειδώσουν την παρουσία τους στην φάση των «32». Η ομάδα του Τούχελ άφησε υποσχέσεις με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα με το 4-2 κόντρα στην Κροατία, ενώ στην αντίπερα όχθη, η Γκάνα αποδείχθηκε πιο σκληρή και έτοιμη κόντρα στον Παναμά παίρνοντας μια τεράστια νίκη με 1-0. Στο 3.60 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να επικρατήσουν τα «τρία λιοντάρια» και να σκοράρουν οι δύο ομάδες.

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