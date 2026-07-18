Sportingbet: Γαλλία – Αγγλία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Τα ξημερώματα της Κυριακής, Γαλλία και Αγγλία έρχονται αντιμέτωπες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάκτηση της 3ης θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Χωρίς ψυχολογία για το μετάλλιο

Μπορεί να ξεκίνησαν με τους καλύτερους οιωνούς την παρουσία τους στο Μουντιάλ, ωστόσο, Γαλλία και Αγγλία έμειναν εκτός διεκδίκησης και απόψε θα ψάχνουν το μετάλλιο της 3ης θέσης. Οι Γάλλοι αν και εντυπωσίασαν τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, έπαθαν μπλακ-άουτ κόντρα στην Ισπανία στα ημιτελικά, χωρίς μάλιστα να σημειώσουν μία τελική στο τέρμα. Από την άλλη, η Αγγλία έδειξε πολύ συμπαγές σύνολο ακόμα και στον ημιτελικό με την Αργεντινή, αλλά το γκολ που σημείωσε ο Γκόρντον έδειξε να την αποδιοργάνωσε και έχασε την θέση της στον τελικό με ανατροπή.

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Η «παράδοση»

Αυτή θα είναι η τέταρτη αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα «Τρία Λιοντάρια» κέρδισαν τις δύο πρώτες, με 2-0 το 1966 και 3-1 το 1982, όμως η Γαλλία επικράτησε με 2-1 στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους, στα προημιτελικά του 2022. Συνολικά, η Αγγλία έχει κερδίσει μόλις σε ένα από τα τελευταία εννέα παιχνίδια της απέναντι στη Γαλλία, με απολογισμό δύο ισοπαλίες και έξι ήττες. Η μοναδική της νίκη ήταν το 2-0 σε φιλικό τον Νοέμβριο του 2015. Αυτή θα είναι η 4η φορά των «Τρικολόρ» που θα αγωνιστεί σε μικρό τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της. Μόνο η Γερμανία έχει περισσότερες συμμετοχές (5). Η Γαλλία έχει κερδίσει και στις δύο από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις.

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