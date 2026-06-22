Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (23/06)

Μπορεί το ζευγάρι να μην έχει και κανένα… θηρίο, όμως το περιμένουμε με ανυπομονησία. Για κάτι τέτοια παιχνίδια λατρεύουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κολομβία και Λ.Δ. Κονγκό ξεκίνησαν θετικά τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ 2026 κι έστρωσαν πρόσφορο έδαφος για όνειρα.

Η μεν επικράτησε 3-1 του Ουζμπεκιστάν και η δε πήρε ιστορικό βαθμό κρατώντας την Πορτογαλία στο 1-1. Αμφότερες, πλέον, βλέπουν ορθάνοιχτο τον δρόμο της πρόκρισης και έχουν μπροστά τους ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά ως προς αυτό. Πάμε να δούμε τι ισχύει με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό αποδόσεις

Το Κονγκό μπόρεσε να βάλει δύσκολα σε… κοτζάμ Πορτογαλία και πήρε πόντους αυτοπεποίθησης. Αυτό, πάντως, δεν αλλάζει το γεγονός πως η πολύ πιο έμπειρη και πιο ποιοτική Κολομβία είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη στο παιχνίδι. Πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για αυτό η bet365.

Προφανώς, έχει σημαντικό ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ, που συχνά αποτελεί ιδανικό… καταφύγιο πονταρίσματος για αρκετούς παίκτες. Ας δούμε τις σχετικές τιμές.

Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό ειδικά στοιχήματα

Δεν θα μπορούσαμε, πάντως, να σας αφήσουμε χωρίς μια βόλτα και στα πιο ενδιαφέροντα μονοπάτια του στοιχήματος. Εννοείται πως αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, τα οποία έχουν πάντα αυξημένη αξία.

Καλά τα παραδοσιακά σημεία αλλά δεν συγκρίνονται με ένα ωραιότατο bet builder για παράδειγμα. Περιμένουμε συναρπαστικό παιχνίδι πάντως και με αυτή τη λογική φτάσαμε στις παρακάτω επιλογές, τις οποίες ξεχωρίσαμε για να σας διευκολύνουμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ+ΛΟΥΙΣ ΝΤΙΑΣ & ΛΟΥΙΣ ΣΟΥΑΡΕΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 19.00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 10.00 1/1+ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΡΝΕΡ, ΣΟΥΤ & ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΟΛΟΜΒΙΑ+ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ 8.50 Χ2+OVER 2+Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ OVER 2,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 11.00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 5.00

Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό ειδικά παικτών

Πέρα από τα παραπάνω, ωστόσο, αν το πάμε ένα βήμα… παρακάτω βρίσκουμε επιλογές με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μιλάμε για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, που έχουν αυξημένη αξία, αφού είναι απόλυτα επικεντρωμένα στα όσα υπόσχονται να κάνουν στο χορτάρι οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Ας τα δούμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΟΥΙΣΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η’ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 3.75 ΧΑΜΕΣ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 9.50 ΣΑΝΤΙΚΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 4.00

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