Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ημέρα Μουντιάλ που έχει Λιονέλ Μέσι στο πρόγραμμα είναι μία καλή ημέρα! Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία στο Ντάλας σε μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για την πρώτη θέσης του ομίλου.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές ξεκίνησαν ιδανικά το τουρνουά επικρατώντας με 3-0 της Αλγερίας, με τον Μέσι να κάνει χατ-τρικ και να δείχνει ότι ακόμα μπορεί να κυριαρχεί σε αυτό το επίπεδο.

Από την άλλη οι Αυστριακοί έκαμψαν πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 3-1 την αντίσταση της Ιορδανίας και τώρα το έργο τους είναι δυσκολότερο.

Αργεντινή – Αυστρία 1: 1.52 X: 4.55 2: 8.00

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Αλγερία και η Ιορδανία δίνουν μία «μάχη» για το ποια θα έχει ελπίδες να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Οι Αλγερινοί παρουσιάζονται ως το φαβορί αλλά ήδη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις.

Η Ιορδανία άλλωστε παρουσίασε ένα καλό πρόσωπο με αντίπαλο την Αυστρία, παρά την ήττα της στο τέλος.

Ιορδανία – Αλγερία 1: 6.40 X: 4.45 2: 1.60

Για τον 9ο όμιλο η Γαλλία έρχεται αντιμέτωπη με το Ιράκ, με μοναδικό στόχο το 2 στα 2. Έπιασε καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο με τη Σενεγάλη και έτσι πήρε τη νίκη με 3-1.

Η λογική λέει ότι τώρα θα επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της και δεν θα συναντήσει ιδιαίτερα εμπόδια απέναντι σε έναν αντίπαλο που φάνηκε επιρρεπής στο λάθος.

Με τους Εμπαπέ και Ολίσε να είναι έτοιμοι να κάνουν και πάλι τη διαφορά, η Γαλλία ευελπιστεί να πάρει μία εύκολη νίκη.

Γαλλία – Ιράκ 1: 1.10 X: 10.00 2: 23.00

Στο Νορβηγία – Σενεγάλη, η παρέα του Χάαλαντ πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από τη νίκη της με 4-1 απέναντι στο Ιράκ. Οι Νορβηγοί πίεσαν ψηλά, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των αντιπάλων τους και έφτασαν σε μία εύκολη νίκη.

Η Σενεγάλη βέβαια αποτελεί έναν πιο δύσκολο αντίπαλο και το έδειξε και στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Στάθηκε πολύ καλά για ένα ημίχρονο και αν ήταν πιο συγκεντρωμένη θα μπορούσε να κάνει ακόμα και την έκπληξη.

Νορβηγία – Σενεγάλη 1: 2.27 X: 3.65 2: 3.45

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.